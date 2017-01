DVOBOJ HRVATSKIH SUPARNIKA: Njemačka u derbiju skupine nadigrala Mađarsku

Europski prvaci, rukometaši Njemačke, pobjedom su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu. U 1. kolu skupine C u kojoj igra i Hrvatska, bili su bolji od Mađarske 27:23 i najavili velike ambicije i u Francuskoj.

Njemačka je zahvaljujući sjajnom vrataru Silviju Heinevetteru u prvom poluvremenu izgradio prednost od 16:9, no Mađari su u samoj završnici prvog dijela postigli dva gola, a drugi dio otvorili serijom 5-0 kojom su se primaknuli na 16:15. Ipak, Nijemci su uspjeli zadržati vodstvo od dva do tri pogotka tijekom čitavog drugog poluvremena, da bi s dva gola svog najboljeg strijelca Uwea Gensheimera u posljednjih 30 sekundi stigli do konačnih 27:23.

13 golova Gensheimera

Gensheimer je utakmicu završio sa 13 postignutih pogodaka, Kai Hafner je dodao sedam, dok su u sastavu Mađarske najbolji strijelci sa po tri gola bili Balogh, Csaszar, Jamali, Bodo i Lekai.

Francuska bez problema protiv Japana

Domaćini Francuzi su, kao i protiv Brazila, bili uvjerljivi i u drugoj utakmici. Pobijedili su Japan s 31:19 (17:9). Ludovic Fabregas je zabio sedam golova iz sedam šuteva, Mahe je dodao pet, a Nikola Karabatić tri pogotka. Kod Japanaca, Uegaki je postigao pet golova.

U skupini D, Švedska je na SP-u startala uvjerljivom pobjedom protiv Bahreina 33:16.