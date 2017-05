DVA HRVATA NA POSTOLJU: Seligmanu srebro, Baroniju bronca na konju s hvataljkama

Hrvatski gimnastičari osvojili su dvije medalje prvog finalnog dana na Grand Prix Osijek Žito Challenge cupu, Robert Seligman u svom je gradu došao do čak pete medalje na konju s hvataljkama i četvrtog srebra (ima i jednu broncu), dok je Samoborac Matija Baron bio brončani u istoj disciplini.

U nevjerojatnom finalu u kojem su se zaredali padovi, Seligman je unatoč padu na flopu na jednoj hvataljci uspio osvojiti srebro i to s ocjenom 13,567.

‘Maksimalno sam riskirao’

“Htio sam pobijediti, maksimalno sam riskirao, a to se na kraju i isplatilo. Jer, bez obzira na pad, nakon njega sam odradio super. Eto, medalja je oko vrata i to srebrna. Moram biti zadovoljan. Moram se zahvaliti publici koja je napunila tribine Gradskog vrta i svima koji su podržali naš Žito Challenge cup. Vjerujem da će dvorana i sutra biti puna do posljednjeg mjesta”, poželio je Seligman kojem je zlato uzeo odlični mladi Irac Rhys McClenaghan sa 14,267 bodova.



S njima na postolju i to svom tek drugom u karijeri, bio je 25-godišnji Matija Baron (13,533).

“Mogao sam puno bolje odraditi, brljao sam, malo me trema pojela, ali zadovoljan sam, za razliku od mnogi danas, nisam pao, izdržao sam do kraja vježbu. Uzeti broncu pred domaćom publikom i to nakon dvije godine čekanja na medalju, još od onog srebra 2015. u Dohi… Predobro!”, oduševljen je bio Baron.

Tkalčec šesta, Kajić sedma

Hrvatska je imala i dvije finalistice na preskoku. Povratnica u gimnastiku nakon dvije godine, Čakovčanka Tijana Tkalčec, završila je kao šesta sa 13,534 boda, dok je Riječanka Ema Kajić bila odmah do nje, sedma sa 13,284 boda.

“Izuzetno sam zadovoljna što sam se vratila, što skačem s ovako dobrim curama, s europskim prvakinjama, viceprvakinjama, svježim europskim finalisticama iz Cluja… Predivan je osjećaj biti opet dio vrhunske gimnastike, a finale u Osijeku bio je predivan način za moj povratak”, rekla je Tkalčec.

“Super je bilo nastupiti pred tako sjajnim navijačima. Popravila sam oba skoka, dobila sam dvije desetinke više nego u kvalifikacijama i jako sam zadovoljna odrađenim ovdje”, dodala je Kajić.

Devai najbolja u preskoku

Preskok je osvojila aktualna europska bronca na toj spravi, Mađarica Boglarka Devai (14,300), dvovisinske ruče Ruskinja Anastasia Iljankova (14,200), muški parter pak njezin sunarodnjak Kiril Prokopjev (14,767), a ruče velika kolumbijska zvijezda, Jossimar Calvo Moreno (14,767).

U nedjelju, posljednjeg natjecateljskog dana u Gradskom vrtu koji starta od 17 sati za medalje će se boriti Ana Đerek na parteru i Tin Srbić na preči.