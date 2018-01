DUVNJAK POSTROJIO SUIGRAČE I POSLAO SNAŽNU PORUKU: Evo kako su se Kauboji zahvalili navijačima

[SENIORI] Hrvatski rukometaši se zahvaljuju svim navijačima koji su glasno navijali na tribinama i ispred malih ekrana, prijateljima rukometa i sponzorima koji su iskazali potporu reprezentaciji na @ehfeuro u Hrvatskoj. Uz vas je sve lakše 🙌🏻. #CROhandball #HypnoticGame #ehfeuro2018

A post shared by Hrvatski rukometni savez (@hrs_insta) on Jan 26, 2018 at 10:20am PST