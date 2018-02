DUJE ČOP OPORAVIO SE OD OZLJEDE I VIDI SE U RUSIJI: ‘Slažem se s Nigerijcem, najteže će biti Argentini’

“Dvije godine sam standardni reprezentativac, želim to biti i dalje, pa naravno da očekujem kako ću se naći na popisu za Rusiju”, kaže Čop

Na terene se nakon duge i neugodne ozljede vratio Duje Čop. Igrač belgijskog Standarda iz Liegea brzo je uhvatio i formu pa je tako u posljednja dva prvenstvena nastupa (Anderlecht i Lokeren) zabilježio i gol i asistenciju.

‘Sada je sve kako treba’

Puknuće metatarzalne kosti zadavalo mu je mnogo problema, ali sada je sve u redu kako kaže:

“Imao sam veliku ozljedu, sada su ti zdravstveni problemi iza mene. Čak i kada mi je zarasla ta kost, nisam mogao loptu udarati kako treba, zato je cijeli oporavak išao polako. Počinjem igrati sve više, vraćam se u formu i igram dobro. Imali smo težak tjedan, susreli se u tri dana s Anderlechtom (prvenstvo) i Clubom Bruggeom (Kup), tu upisali dobre rezultate. Mogu biti zadovoljan i svojim igrama, sada je konačno sve kako treba”, rekao je Čop za Goal pa nastavio s razmišljanjima o Svjetskom prvenstvu u Rusiji:



‘Dalić brine za mene’

“Svi jedva čekamo SP, na svim pozicijama je zaista velika konkurencija. Dvije godine sam standardni reprezentativac, želim to biti i dalje, pa naravno da očekujem kako ću se naći na popisu za Rusiju. Ali, sve je samo na meni; ako ću igrati dobro i zaslužiti, bit ću tamo, ako neću – neće me biti u Rusiji. Redovito sam u kontaktu s izbornikom Dalićem, kao i svi reprezentativci, raspitivao se za moju ozljedu, hvala mu što se brine. A to mi je samo dodatan motiv da budem još bolji u nastavku sezone.”

U Standardu igra i nigerijski reprezentativac Uche Henry Agbo s kojim je Čop kratko razgovarao o Mundijalu:

“Da, malo smo razgovarali, ali ništa previše. Na kraju smo obojica zaključili kako će najteže u skupini biti Argentini, haha. Time bi obojica bili najsretniji”, rekao je za kraj Čop.