‘DRŽI SE LEGENDO, VOLI TE TVOJ CRO COP’: Nikad emotivniji Mirko objavio post koji dira ravno u srce

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Filipović u četvrtak navečer razveselio je fanove objavom da je nakon desetak dana dobio natrag Facebook profil.

U petak se opet obratio vjernim obožavateljima, ali ovaj put imao je tužan povod. Njegov dugogodišnji prijatelj Josip Vidović Rus prolazi životnu dramu.

“Jedna od prije nekih 14,15 godina… Pripreme u Puli… A kartam s legendom iz svojeg sela Josipom Vidovićem Rusom. Bio je prisutan svim mojim pripremama dok sam nastupao za Pride FC. Iza nas je bezbroj doživljaja, uspomena, smijeha.



Često smo se i svađali, ali i mirili. Među nama je uvijek bila prisutna jedna specifična vrsta humora i zafrkancije koju neki nažalost nisu kužili pa su je pogrešno tumačili. Mogao bih doslovce knjigu napisati o njemu i onome što smo zajedno prošli. Njegov boks meč u Knjazovoj svlačionici će ostati nezaboravan i siguran sam da se mnogi toga sjećaju.

Zbog nekih naših glupih principa nismo razgovarali evo taman dvije godine. I ja sam ga u zafrkanciji u svojim videima spominjao i nazivao ‘pokojni Rujo’ jer kao ne pričamo i mrtav je za mene. To je za nekog pregruba zafrkancija, ali mi smo se tako cijeli život zafrkavali i kao što sam rekao, pojedinci ne kuže tu našu zafrkanciju, ali OK. Ja nedavno odem u Privlaku, sjednem sa školskim svojim na kavu i evo Ruje. I mrtav hladan dođe do mog školskog, pruži mu ruku i pita ‘Pa što tu sam sjediš?’ (jer ja kao ne postojim za njega).

Uglavnom, takvih provala je bilo svugdje gdje je putovao sa mnom, od Japana do Europe. I točno bih trebao to zapisati i objavljivati. Rujo je nažalost prije tjedan dana imao težak moždani udar i neizmjerno mi je žao zbog toga. Iskreno se nadam da će se oporaviti i da ćemo još koji puta sjesti otkartati i smijati se onako kao nekada. Drži se legendo, voli te tvoj Cro Cop”, stoji u postu.