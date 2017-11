DRAMATIČNA UTAKMICA U SUTINSKIM VRELIMA: Futsal Dinamo srušio prvaka pola minute prije kraja

U odgođenoj utakmici 2. kola 1.HMNL Futsal Dinamo je slavio na gostovanju kod aktualnog prvaka Nacionala s 4:3.

Domaćini su bolje ušli u susret i do 10. minute vodili su 2:0 pogocima Andre Gomesa i Matheusa Kogikomskog. No, Dinamo se u drugoj polovici prvog dijela konsolidirao i do odmora izjednačio pogocima Davora Kanjuha i Mihovila Prgometa.

Dinamo je u nastavak utakmice ušao bolje i preko Kristijana Grbeše poveo 3:2. Međutim, Nacional je ponovno preuzeo kontrolu i četiri minute prije kraja Kogikomski poentira za 3:3. Do kraja susreta igrala se odlična i izjednačena utakmica, a Dinamo je do zaslužene pobjede stigao 30 sekundi prije kraja, kada je Grbeša sjajno pogodio iz slobodnog udarca.





“Loše smo ušli u utakmicu, bio sam usporen kao i ostatak ekipe, ali kada smo uhvatili ritam, samo smo rasli. Kod 3:2 smo se malo uplašili pobjede, ali su nam oni svojim golom dali adrenalina, s našim navijačima. Preokrenuli smo rezultat zahvaljujući sjajnom Kristijanu Grbeši”, rekao je nakon utakmice Goran Škorić, vratara Futsal Dinama.

Nakon tri kola, Futsal Dinamo drži treće mjesto sa šest bodova, a aktualni prvak Nacional je pretposljednji s jednim osvojenim bodom. Dinamo sljedeću utakmicu igra u petak, u Domu sportova

protiv Broda, a Nacional dočekuje Vrgorac.

Tablica:

1. Osijek 300 9

2. Split Tommy 210 7

3. Futsal Dinamo 201 6

4. Novo Vrijeme 201 6

5. Crnica 111 4

6. Vrgorac 111 4

7. Alumnus 101 3

8. Uspinjača 101 3

9. Square 102 3

10. Brod 035 102 3

11. Nacional 012 1

12. Albona Potpićan 003 0