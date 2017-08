DOSTA JE 22 GODINE POSTA: Idemo Hrvatska! Šarić i Bogdanović vode hrvatske košarkaše prema medalji

Danas počinje 41. Europsko prvenstvo u košarci, a hrvatska reprezentacija otvorit će nastup u petak, utakmicom protiv Mašarske u 14 sati. Suparnici u skupini C u rumunjskom Cluju Petrovićevoj momčadi bit će omaćin skupine Rumunjska, branitelj naslova Španjolska, te Mađarska, Crna Gora i Češka.

Na EuroBasketu će sudjelovati 24 najbolje reprezentacije Starog kontinenta, a održat će se od 31. kolovoza do 17. rujna u četiri zemlje – Turskoj, koja će biti domaćin završnice, te Finskoj, Izraelu i Rumunjskoj.

Ždrijeb je uvrstio Hrvatsku u skupinu s možda i najslabijom selekcijom na natjecanju Rumunjskom, ali tu je branitelj naslova otprije dvije godine Španjolska, pa Češka, koja je deklasirala Hrvatsku u osmini finala posljednjeg EuroBasketa, a suparnici odabranika Aleksandra Petrovića u Cluju bit će još Mađarska i Crna Gora.

Četiri reprezentacije iz skupine idu dalje

Hrvatska će natjecanje otvoriti s dvije na “papiru” najlakše utakmice, u petak protiv Mađarske (14 sati) te u subotu protiv Rumunjske (19.30 sati), da bi početkom sljedećeg tjedna na red došli ozbiljniji ispiti protiv Crne Gore u ponedjeljak (16.45 sati), Španjolske u utorak (16.45 sati) i Češke u četvrtak (13.30 sati).



Kako će plasman u osminu finala i put u Istanbul izboriti po četiri reprezentacije iz svake skupine, Hrvatska ne bi trebala imati problema oko prolaska dalje, no vrlo je važno završiti što bolje plasiran jer će protivnik u prvoj utakmici nokaut faze biti jedna od reprezentacija iz skupine D u kojoj su domaćin završnice Turska, aktualni svjetski i olimpijski doprvak Srbija, pa neugodne Latvija i Rusija te Belgija i Velika Britanija.

Na pripremama četiri pobjede i jedan poraz

Prema prikazanom u pet službenih pripremnih utakmica, Hrvatska bi na EuroBasketu mogla igrati važnu ulogu, naši su košarkaši ostvarili četiri pobjede i samo jedan minimalni poraz (73-74) koji je stigao na gostovanju kod Slovenije u Ljubljani, a i u toj je utakmici Dario Šarić imao šut za pobjedu. Prethodno je Hrvatska osvojila turnire u Orleansu svladavši jake Francusku (92-87) i Litvu (82-80), te u Opatiji gdje je bila bolja od Slovenije (85-81) i Ukrajine (79-74).

U tim utakmicama pokazalo se kako je 23-godišnji Dario Šarić postao vođa ove reprezentacije. Sjajni Šibenčanin, koji je prošle sezone odlično odigrao svoju prvu sezonu u NBA ligi u dresu Philadelphia 76-ersa, u svaku utakmicu ulazi s ogromnom energijom i uvijek je među najboljim strijelcima i skakačima svoje momčadi, a takvim svojim pristupom tjera i suigrače na maksimalan angažman. S takvim Šarićem Hrvatska nije bez izgleda protiv niti jedne europske reprezentacije.

Uz Šarića, vrlo važnu ulogu u reprezentaciji imat će Bojan Bogdanović koji je na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama bio najbolji strijelac košarkaškog turnira. Tijekom posljednjih godina Bogdanović se profilirao u odličnog šutera koji lakoćom može svake večeri ubaciti 20-ak poena.

Aco zvao veterane za pomoć

Uz Šarića i Bogdanovića, izbornik Petrović okupio je nekoliko veterana kojima je velika želja prije završetka karijere osvojiti medalju s reprezentacijom, pa se tako nakon šest godina u nacionalnu selekciju vratio Marko Popović, a svojim bogatim iskustvom trebali bi pomoći još i kapetan Roko-Leni Ukić, Marko Tomas i Luka Žorić. Dobar učinak može se očekivati i od pouzdanih Darka Planinića i Krunoslava Simona, a veliko osvježenje trebao bi biti 19-godišnji Dragan Bender, koji je prošle sezone, kao i Šarić, odigrao svoju prvu NBA sezonu. Bender je i u nekoliko pripremnih utakmica pokazao kako svojim odličnim vanjskim šutom za tako visokog igrača (2.16m) može stvoriti velike probleme svakom suparniku.

Žižić i Zubac se pripremaju za NBA

Hrvatska je mogla imati i jači sastav za ovaj EuroBasket, poglavito na centarskim pozicijama, ali mladi talenti Ivica Zubac i Ante Toni Žižić izabrali su kako će se ovoga ljeta koncentrirati na individualni rad kako bi što spremniji dočekali sljedeću sezonu u kojoj će igrati u najjačoj ligi na svijetu. Zbog istog će razloga izostati i Mario Hezonja koji je u nekoliko utakmica tijekom prošlogodišnjih OI pokazao kako može zabijati koševe u serijiama. No, bez obzira na ove izostanke, Hrvatska bi se sredinom rujna mola vratiti kući s medaljom nakon čak 22 godine posta.

Španjolci imaju braću Gasol i Hernangomez, ali im se ozlijedio Lull

Najveći favorit za osvajanje naslova prvaka je branitelj naslova Španjolska iako na ovaj EuroBasket dolazi značajno oslabljena. Izbornik Sergio Scariolo ne može računati na odlično razigravača Reala iz Madrida Sergija Llulla zbog ozljede, a iz istog je razloga otpao i svestrani Rudy Fernandez Usto, na EuroBasketu neće biti ni Nikole Mirotića niti Sergea Ibake, ali izbornik Scariolo će na raspolaganju imati fantastičnu centarsku liniju u kojoj prednjače braća Pau i Marc Gasol, dok će bekovske pozicije “pokriti” također izvsni igrači poput Rickyja Rubija, Sergija Rodrigueza i Alexa Abrinesa.

Francuzi bez Parkera, Batuma i Goberta

Uz Španjolsku, kandidat za naslov je i Francuska usprkos tomu što će na EuroBasketu biti lišena dvojice svojih najboljih igrača, krila Nicolasa Batuma i centra Rudyja Goberta koji su se zahvalili izborniku Vincentu Colletu, dok se legendarni branič Tony Parker od reprezentacije oprostio još prošloga ljeta. To će značajno umanjiti snagu Francuza pod obručima, no oni će to kompenzirati sjajnom vanjskom linijom u kojoj su odlični razigravač Evan Fournier i vrhunski šuter Nando De Colo.

Srbija najviše oslabljena

Na ovogodišnjem EuroBasketu niti jedna reprezentacija neće zaigrati u najjačem sastavu, što zbog ozljeda, a što zbog odluka igrača da ovo ljeto ne sudjeluju u reprezentativnoj akciji. Ipak, najviše će “osakaćena” biti reprezentacija olimpijskih doprvaka Srbija, njihov izbornik Aleksandar Đorđević ne može računati na prvog braniča Miloša Teodosića, sjajnog mladog krilnog centra Nikolu Jokića te kreativno krilo Nemanju Bjelicu, a tijekom priprema zbog ozljeda su otpali i Marko Simonović i Miroslav Raduljica, na kraju i Nikola Kalinić. Ipak, Srbija je uvijek opasna, iako će ove godine uvelike ovisiti o raspoloženju izvrsnog šutera Bogdana Bogdanovića.

Litva je uvijek opasna, a Turci su osvojili dvije medalje na domaćem terenu

Među kandidate za medalju uvijek valja uvrstiti i srebrne otprije dvije godine Litvance. Oni na EuroBasket dolaze praktički u najjačem sastavu, a momčad koja u svojim redovima ima Mindaugasa Kuzminskasa, Jonasa Valančiunasa, Jonasa Mačiulisa i Mantasa Kalnietisa nikako ne treba podcijeniti.

Domaćin završnice Turska još je jedna reprezentacija kojoj će nedostajati najbolji igrači, pa je teško očekivati da će i pune tribine i vatreno navijanje moći nadomjestiti nedostatak kvalitete na parketu uzrokovan otkazima Enesa Kantera, Omera Asika i Ersana Ilyasove. No, ne treba zaboraviti da su Turci dvije medalje, s europskog prvenstva 2001. i svjetskog 2010. osvojili kad su bili domaćini.

Dosadašnji plasmani hrvatske muške košarkaške reprezentacije na europskim prvenstvima:

Njemačka 1993: brončana medalja (sastav: Velimir Perasović, Alan Gregov, Ivica Žurić, Vladan Alanović, Franjo Arapović, Žan Tabak, Stojko Vranković, Danko Cvjetičanin, Arijan Komazec, Dino Rađa, Emilio Kovačić, Veljko Mršić)

Grčka 1995: brončana medalja (sastav: Josip Vranković, Velimir Perasović, Arijan Komazec, Toni Kukoč, Vladan Alanović, Ivica Marić, Ivica Žurić, Stojko Vranković, Alan Gregov, Veljko Mršić, Dino Rađa, Davor Pejčinović)

Španjolska 1997: 11. mjesto

Francuska 1999: 11. mjesto

Turska 2001: 7. mjesto

Švedska 2003: 11. mjesto

Srbija i Crna Gora 2005: 7. mjesto

Španjolska 2007: 6. mjesto

Poljska 2009: 6. mjesto

Litva 2011: 13. mjesto

Slovenija 2013: 4. mjesto

Francuska/Hrvatska/Njemačka/Litva 2015: 9. mjesto

Raspored utakmica hrvatske reprezentacije:

SKUPINA C (Cluj):

1. kolo (1. rujna):

Mađarska – HRVATSKA (14 sati)

Španjolska – Crna Gora (16.45 sati)

Rumunjska – Češka (19.30 sati)

2. kolo (2. rujna):

Crna Gora – Mađarska (14 sati)

Češka – Španjolska (16.45 sati)

HRVATSKA – Rumunjska (19.30 sati)

3. kolo (4. rujna):

Mađarska – Češka (14 sati)

Crna Gora – HRVATSKA (16.45 sati)

Španjolska – Rumunjska (19.30 sati)

4. kolo (5. rujna):

Češka – Crna Gora (14 sati)

HRVATSKA – Španjolska (16.45 sati)

Rumunjska – Mađarska (19.30 sati)

5. kolo (7. rujna):

Češka – HRVATSKA (13.30 sati)

Mađarska – Španjolska (16.15 sati)

Crna Gora – Rumunjska (19.45 sati)

Drugi krug natjecanja>

OSMINA FINALA (Istanbul):

9. rujna:

B2-A3

A1-B4

B1-A4

A2-B3

10. rujna:

C1-D4

D2-C3

C2-D3

D1-C4

ČETVRTFINALE (Istanbul):

12. rujna:

B2/A3-C1/D4

A1/B4-D2/C3

13. rujna:

B1/A4-C2/D3

A2/B3-D1/C4

POLUFINALE (Istanbul):

14. i 15. rujna (20.30 sati)

UTAKMICA ZA 3. MJESTO (Istanbul):

17. rujna (16 sati)

FINALE (Istanbul):

17. rujna (20.30 sati)