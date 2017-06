DOMAĆINE UNIŠTILA POGREŠKA VRATARA: Rusi ispali nakon kiksa Akinfejeva, Meksiko i Portugal u polufinalu

Nogometne reprezentacije Portugala i Meksika izborile su plasman u polufinale Kupa konfederacija, dok je za domaćina Rusiju i Novi Zeland natjecanje završilo.

U susretu posljednjeg, trećeg kola skupine A Portugal je pobijedio Novi Zeland 4-0, dok je u izravnom sudaru za prolaz Meksiko pobijedio Rusiju 2-1.

Europski prvak je rutinski stigao do pobjede protiv Novog Zelanda, a golove su zabili Cristiano Ronaldo (33-11m), Bernardo Silva (37), Andre Silva (80) i Nani (90).

Portugal je na koncu osvojio prvo mjesto sa sedam bodova koliko je sakupio i Meksiko, no Portugalci su imali bolju razliku pogodaka.



Rusi poveli, ali nisu izdržali

U drugom susretu gledali smo sraz izravnih suparnika za prolaz. Rusiji je za plasman u polufinale trebala pobjeda i premda je ‘zbornaja’ povela 1-0, nije uspjela.

Domaćin je stigao do vodstva u 25. minuti golom Aleksandera Samedova. Međutim, samo pet minuta kasnije izjednačio je Nestor Araujo. U drugom dijelu Meksiko je poveo u 52. minuti golom Rodriga Lozana nakon velike pogreške vratara Igora Akinfejeva.

Krivo procijenio let lopte

Herctor Herrera je uputio dugačku loptu prema ruskim vratima, Akinfejev je izašao do ruba kaznenog prostora, no Lozano je stigao prije do lopte i glavom prebacio rusku ‘jedinicu’.

U nastavku susreta Rusija je pokušala okrenuti rezultat, međutim nakon što je u 68. minuti isključen Juri Žirkov priči je bio kraj. Meksiko je do kraja susreta rutinski obranio prednost.

Meksiko na pobjednika skupine A

Portugal će u polufinalu igrati protiv drugoplasirane ekipe iz skupine B, dok će Meksiko igrati protiv pobjednika skupine A.

Uoči zadnjeg kola Njemačka i Čile imaju po četiri boda, a Kamerun i Australija po jedan bod. U zadnjem kolu u nedjelju se sastaju Njemačka – Kamerun i Čile – Australija.