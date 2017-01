ĐOKOVIĆ O SKANDALU U REŽIJI TALENTIRANOG 18-GODIŠNJAKA: ‘Jako sam razočaran, ne shvaćam zašto je to napravio’

Andy Murray i Novak Đoković progovorili su o skandalu koji potresa, ne samo australski tenis, već općenito teniski svijet.

Prvi tenisač svijeta Andy Murray pozvao je nadležne institucije da strogo kazne sve one za koje se ustvrdi da su imali bilo kakve veze s namještanjem teniskih mečeva.

Challengeri i Futuresi puno podložniji namještanju mečeva

Škot je kazao kako su Challengeri i Futuresi na udaru namještanju mečeva jer su tenisači koji nastupaju na takvim turnirima niže kvalitete i zarade, podložniji namještanju dvoboja u svrhu lake zarade. Što, pak, nije toliko česti slučaj na jačim turnirima ATP World Toura.

Mali nagradni fondovi

“U današnje vrijeme skoro pa svi mečevi takvih turnira (Challengeri i Futuresi) mogu se pratiti putem streama. Tako se može kladiti na sve mečeve bilo koje teniske razine. To može stvoriti određene probleme. Pogotovo u situacijama kad je nagradni fond mali, 700 do 800 dolara. Ne znam sad točno koliko se plaća na takvim turnirima, ali znam da u takvim situacijama može doći do želje za značajnijom zaradom”, kazao je Murray, prenosi News.com.au.

Slučaj Oliver Anderson

Prvoplasirani tenisač svijeta dodao je kako neki tenisači dugo igraju na takvim turnirima, a malo su zaradili.

“Pozitivna stvar je što prevaranti mogu biti uhvaćeni i kažnjeni zbog toga”, dao je do znanja škotski teniski majstor.

Novak Đoković, dvanaesterostruki osvajač Grand Slama, osvrnuo se na najnoviji skandal koji potresa tenis.

Slučaj u koji je umiješan jedan od najtalentiranijih tenisača današnjice, mladi 18-godišnji Australac Oliver Anderson, aktualni osvajač juniorskog Australian Opena.

Policija vrši istragu

Upravo je njegov slučaj koji se nalazi pod istragom policije u Viktoriji i izazvao reakcije ovih uglednih tenisača.

Naime, vjeruje se kako je 18-godišnji Australac namjestio meč na Challengeru u Traralgonu u listopadu prošle godine.

Na tom turniru je u drugom kolu s 2-6, 1-6 izgubio od sunarodnjaka Johna-Patricka Smitha, ali sumnjiv je dvoboj u kojem je pobijedio.

‘Samo se nadam da će nešto naučiti iz ovoga’

Anderson je bio favorit protiv amatera Harrisona Lombea, ali je izgubio prvi set sa 4-6. Vjeruje se da je prodao prvi set, a onda je sljedeća dva uvjerljivo dobio izgubivši samo dva gema.

“Jako sam razočaran zbog toga. Posebno zbog činjenice što se radi o mladom tenisaču koji je još, k tome, osvojio juniorski Australian Open. Ima potencijala i kvalitetu. Ne shvaćam zašto je to onda i napravio?” kazao je Đoković nakon što je izborio polufinale Qatar ExxonMobil Opena.

“Svako griješi. Samo se nadam da će nešto naučiti iz ovoga”, dodao je srpski tenisač.

Obitelj Anderson surađuje s policijom

Obitelj Anderson u četvrtak navečer otkrila je kako surađuje oko spomenutog slučaja namještanja u dvoboju protiv Lombea s policijom Viktorije koja je izvijestila kako im kladionice pomažu u istrazi i kako se optuženi mora pojaviti na sudu 2. ožujka.

Vrijedi spomenuti kako je sporni meč i snimljen, a već na početku videa je gem koji je Anderson, kako se sumnja, namjerno izgubio. Napravio je dvije dvostruke pogreške i promašio gotovo svaki bekend.