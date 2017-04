POČELO DOIGRAVANE ZA PRVAKA HRVATSKE: Cibona razbila Zadar, Tornado izbačen iz dvorane

U prvom susretu četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske, košarkaši Cibone su u KC Dražen Petrović pobijedili Zadar 95-81 i u seriji na dvije pobjede poveli 1-0.

Cibona je daleko lakše nego što se očekivalo stigla do pobjede. ‘Vukovi’ su sjajno ušli u utakmicu i nakon prve četvrtine imali su devet koševa viška (22-13), da bi u drugoj dionici prednost narasla na čak 22 koša razlike (47-25). U nastavku susreta Zadar je uspio tek malo smanjiti zaostatak, na koncu je bilo 95-81.

Cibonu su do pobjede predvodili sjajni Luka Žorić sa 26 koševa, 10 skokova i četiri asistencije, te Željko Šakić i Scott Reynolds sa po 19 koševa. Kod Zadra najefikasniji su bili Mislav Brzoja sa 17 i Ivan Marinković sa 15 koševa.

Pet minuta prije kraja utakmica došlo je i do incidenta na tribinama Draženova doma nakon što su gostujući navijači zapalili baklju. Sudac Siniša Herceg je prekinuo susret, a dvoboj je nastavljen nakon što je Tornado izbačen iz dvorane.



Zadarski navijači su i prošle sezone zapalili baklju u Cibonoj dvorani. Tada se radilo o trećem ogledu polufinala doigravanja.

Druga utakmica na rasporedu je u nedjelju, 30. travnja u Zadru.

Šibenik bolji od Zagreba

U drugom dvoboju večeri Šibenik je pobijedio Zagreb 84-78. Domaćin je odigrao sjajne prve tri četvrtine i početak posljednje dionice stigavši do čak 16 koševa prednosti (66-50). U samoj završnici gosti su zaprijetili stigavši 47 sekundi prije kraja utakmice do minus šest (80-74), no više od toga nije išlo.

Šibenik su do pobjede predvodili Miralem Halilović sa 21 košem i 10 skokova, Ive Ivanov sa 13 koševa i Roko Badžim sa 12 koševa i sedam asistencija. Kod Zagreba najefikasniji su bili Pavle Marčinković i Luka Božić sa po 21 košem.

Druga utakmica je u zagrebu, također u nedjelju.

U srijedu je Split na Gripama pobijedio Vrijednosnice Osijek 67-59, dok je Cedevita u Šibeniku pobijedila Jolly JBS 85-66. Druge utakmice na rasporedu su u subotu, 29. travnja u Osijeku i Zagrebu.