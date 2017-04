DINAMOVA LEGENDA ‘OPLELA’ PO TRENERU: ‘Petev nema standardnu momčad, mladi stagniraju, a Ćorić igra potpuno krivu poziciju’

Igor Cvitanović Dinamova je legenda, s 304 gola najbolji je strijelac maksimirske momčad u povijesti. Kod prethodnika Ivajla Peteva, Zorana Mamića, imao je ulogu pomoćnog trenera, a sad je žestoko kritizirao rad bugarskog stručnjaka kojeg su u Maksimirskog 128 ipak odlučili ostaviti na klupi do kraja sezoni.

JOZAK SVE POJASNIO: ‘Ne želimo revolveraški rješavati probleme, zato Petev ostaje, a da nisam dinamovac, navijao bih za Rijeku’

‘Petev nema standardnu momčad’

“Ako nemaš standardnu momčad ne možeš imati niti dobar ritam. Igrači postižu samopouzdanje i pobjednički gard kroz fond utakmica. Takvu situaciju imamo u Rijeci.”, kazao je Cvitanović u emisiji HNTV-a, napominjući kako je Petev koristio čak 24 igrača u proljetnom dijelu sezone, a tek su petorica bili standardni u momčadi.

Šest kola prije kraja, Dinamo ima osam bodova zaostatka za Rijekom. U zadnje dvije utakmice, protiv Hajduka i Slaven Belupa, “modri” su doživjeli dva poraza.



Cvitanović je istaknuo kako su mladi igrači dobili manje prilike.

“Takve stvari trebale bi biti najvažnije za Dinamo. Mene žalosti što Olmo nije dobio više prilike, što Ćorić igra na krivoj poziciji i to što mladi igrači poput Sose ne dobivaju veću minutažu. Ne dobiju li ti mladići više prilike u budućnosti neće se moći razviti do kraja”.

‘Čisti je grijeh da Ćorić igra na lijevom krilu’

Nedavno je Ante Ćorić izjavio kako bi na pravoj poziciji dao 30 posto više. Cvitanović je potvrdio tu tezu mlade Dinamove zvijezde.

“Ćorić na lijevom krilu? To je čisti grijeh. On je plemeniti igrač, nije za tu poziciju. Kako ćete od njega dobiti lucidne poteze, Ante to s krila ne može dati”, dodao je Cvitanović.

Naravno, tu je i pitanje mogu li Ćorić i Sammir zajedno. Tako je Petev, s njima dvojicom u sastavu, počeo u Koprivnici pa znamo kako je završilo.

“Mogu zajedno, ali formacija mora biti drugačija. Sammir i Ćorić su isti tip igrača, onaj koji treba osigurač iza leđa. Nemaju naviku igrati obranu”, kazao je legendarni Dinamov igrač.