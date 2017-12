DINAMOV KVARTET IGRA POSLJEDNJU UTAKMICU NA MAKSIMIRU? Ovi igrači mogli bi napustiti Modre već ove zime?

Dinamo danas u 15 sati na Maksimiru dočekuje Cibaliju, a nekim igračima ovo bi mogla biti posljednja utakmica za Modre

POZNATI POLUFINALISTI KUPA: BBB, Torcida i Armada isti dan u Zagrebu

Prvenstveno, misli se na Filipa Benkovića koji je trenutno najsjajniji Dinamov dragulj i za kojeg u Maksimiru planiraju dobiti više od 20 milijuna eura. Već ga se povezivalo s nekim europskim velikanima te ne nikoga ne bi trebali začuditi napusti li Dinamo već ove zime. Protiv Cibalije neće igrati.

Ćorić ima premalu minutažu

Slična je situacija i s Antom Ćorićem. Igrač je to koji zasigurno posjeduje kvalitetu i kojeg se već nebrojeno puta selilo u razne europske klubove, ali on je eto još uvijek član Cvitanovićeve momčadi. No teško je reći da je sretan ovdje, minute dobiva na kapaljku i mogao bi biti još jedan igrač kojemu će Cibalia biti posljednji ispit u Dinamovom dresu.



Tu je i Angelo Henriquez za kojeg je ozbiljno zagrizao meksički Atlas, a kako meksički mediji javljaju, napadač je dao svoj pristanak za odlazak u Guadalajaru te preostaje samo dogovoriti detalje.

Antolić i kapetanska vrpca

A kako prenose Sportske novosti, četvrti igrač koji bi mogao napustiti Dinamo je Domagoj Antolić. On je ujedno i najbliži odlasku, a navodno ga je pogodila cijela priča oko kapetanske trake. Sezona je počela potpuno suprotno, bio je kapetan momčad i i trebao je nositi igru Modrih, ali neke odluke dovele su do velikih promjena i Antolić bi umjesto lijepog rastanka Maksimir mogao napustiti tiho i bez neke posebne najave.