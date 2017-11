[VIDEO] DINAMO TEŠKO OŠTEĆEN, CITANOVIĆ OGORČEN: ‘Neka to komentiraju ljudi koji kažu da smo apsolutno zaštićen’

Trener Dinama Mario Cvitanović prokomentirao je remi s Rudešom u Kranjčevićevoj.

“Odigrali smo neriješeno, ali mislim da smo pružili dobru igru, situacije i energiju. Jako je teško nakon utakmice odmah trezveno analizirati stvari. Upozoravao sam na Rudeš, da su dobri i da imaju dobre situacije, ali dobro smo to anulirali. Primili smo gol iz jedne naše nespretne situacije, nismo odradili ono što smo trebali. Rekao sam igračima na poluvremenu da nastave tako igrati i da će sve doći na svoje mjesto. Šteta što nismo utakmicu otvorili u prvih 10 minuta kad smo imali dobre prilike, ali je bilo malo nedostatka sreće i mirnoće da to riješimo. Apsolutno smo kontrolirali igru. Na ovakvom terenu imati 17-18 udaraca na gol i najmanje 4-5 situacija za pogodak nije malo, bez obzira na protivnika. Rudeš se dosta nisko branio, teško je to probiti, ali mi smo to uspijevali”, smatra Cvitanović, čije riječi prenosi službena klupska stranica.

Osvrnuo se i na poništeni gol Olma kada je sudac svirao nepostojeće zaleđe (video od 1:13 pogledajte ovdje).

“Nameće se situacija kod pogotka Olma. Ne bih htio komentirati sudačke odluke jer nisam to radio do sada. Neka to komentiraju ljudi koji kažu da je Dinamo apsolutno zaštićen i da nema nikakvih spornih situacija nama na štetu. Mislim da je jako teško objasniti igračima na kraju utakmice da je tako kako je. Vidio sam koliko su htjeli pobjedu. Ipak, ohrabruje i ispunjava ponosom njihova reakcija i stav i za vrijeme utakmice i nakon. U kratkom govoru ja sam im rekao kako ćemo to rješavati, ali dežurni kritičari neka iskomentiraju. Mislim da se mora malo imati osjećaj za igru”, kazao je pa s evraio rezultatu.



Pogledaj fotogaleriju

“Kako ću biti zadovoljan kad nismo pobijedili? Mi uvijek idemo na pobjedu. Dinamo je danas pružio dobru igru i imao dobre šanse, i taj jedan gol koji nije priznat”.

Kapetansku traku protiv Rudeša nosio je Sigali.

“Nije ovo promjena kapetana. Ta je situacija jasno iskomunicirana i dogovorena, na tu temu smo sve već rekli. Nema nikakvih problema oko kapetana Dinama. Nakon dobre igre cijele ekipe nema potrebe to komentirati”.