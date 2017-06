DINAMO PROZIVA DRŽAVU: ‘Mamić je žrtva linča koji ste dozvolili, samo pukim slučajem nije došlo do tragedije’

Nakon što je Zdravko Mamić, Dinamov savjetnik u Bolu na Braču napadnut šakom u glavu, iz maksimirskog kluba su se oglasili priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

“GNK Dinamo oštro osuđuje jučerašnji nasilnički čin i napad na savjetnika GNK Dinamo, gospodina Zdravka Mamića, koji se dogodio u Bolu na Braču.

U jednom od turističkih bisera naše zemlje, brojni posjetitelji, turisti i mještani svjedočili su divljačkom činu koji samo pukom slučajnošću nije završio s tragičnim posljedicama.

‘Ovo nije prvi napad na Mamića’

Nažalost, moramo istaknuti i podsjetiti javnost kako ovo divljaštvo nije prvi napad na gospodina Mamića, i to na javnim mjestima, koja bi prema svim civilizacijskim standardima trebala biti mjesta sigurnosti za svakog građanina RH.



ŠOKIRANI MAMIĆ OGLASIO SE NAKON MUČKOG NAPADA: ‘Ošamućen sam, neki ljudi su me spasili i izvukli me iz mora’

‘Dvaput napadnut u Splitu’

Podsjećamo kako je Zdravko Mamić bio žrtva napada u loži Poljuda kada je cijela država vidjela kako Ivo Bego šakama dijeli pravdu na stadionu. Da se tada javno osudio nasilnički čin, možda ne bi došlo do drugog napada, onog ispred zgrade splitskog Prekršajnog suda kada je Zdravko Mamić napadnut sa svojim odvjetnikom Čedom Prodanovićem raketama, dimnim bombama te bocama. Da je pravna država tada djelovala možda ne bi došlo do napada na delegaciju HNS-a na autoputu kod restorana Macola ili do fizičkog nasrtaja na nogometnog suca u Stobreču. Dva puta bi napadači razmislili prije nego bi napali suce koji su pod znakom Uefe večerali u Splitu.

Nažalost, sustav je i ovaj puta zakazao pa smo u srijedu svjedočili novom napadu na građanina Hrvatske u turističkoj meki. Nema sumnje, ‘sjajna’ je to poruka za zemlju koja, eto, živi od turizma.

TEŽAK INCIDENT: Zdravko Mamić napadnut u Dalmaciji! Dobio udarac u glavu i pao u more

‘Državni aparat zatvara oči, a mediji od pojedinaca rade heroje’

No zašto bi bilo drugačije, kada cijeli državni aparat, pogotovo njegova represivna tijela, kolektivno zatvaraju oči i toleriraju atmosferu linča? Kada divljaštva i sabotaže poput svastike postaju pravilo, a ne izuzetak. Kada tima i takvima pogonsko gorivo daju traljave reakcije policije, a vjetar u leđa politički aparatčici, koji na priči o močvari i maloj mafiji ubiru jeftine poene i grade svoju priču, potpuno nesposobni da privuku pažnju birača konkretnim djelima?

Zašto se uopće čudimo ovakvim napadima, kada su takvi prvo izmanipulirali pa potom blagoslovili primitivce, koji šakama liječe svoje frustracije.

Upravo je nevjerojatno da se u 2017. godini mogu pronaći ne samo pojedinci, već cijeli medijski sustavi koji će od istih tih pojedinaca napraviti svoje heroje. Ako to nije sumrak civilizacije, što onda jest?

NOVI DETALJI NAPADA NA MAMIĆA: Nokautirani i mokri Zdravko poslije incidenta sam tražio napadača

Ovim putem, GNK Dinamo poziva policiju i državno odvjetništvo te pravnu državu da u najkraćem roku poduzme sve potrebne mjere da se počinitelj kazni i da se zaštite žrtve ove atmosfere linča koja se nadvila nad Hrvatskom.

‘Dinamo u misiji borbe protiv nasilja’

Nadalje, GNK Dinamo još jedanput ističe svoju misiju promicanja borbe protiv nasilja u društvu koje mora biti sigurno za svakog pojedinca ove zemlje. Nadamo se da ovaj čin, koji je javnost mogla vidjeti u snimkama na svim portalima, neće biti povod i poticaj drugima da mogu šetati po cesti i mlatiti ljude oko sebe. Očekujemo da počinitelj ovog divljačkog ispada bude odgovarajuće kažnjen, a od medija također očekujemo da upozore i osvijeste javnost da imamo ozbiljan problem s temeljnim ljudskim vrijednostima u društvu.

Kao klub koji se uvijek bori protiv nasilja na travnjaku i u društvu, borit ćemo se svim legalnim sredstvima protiv svakog pojedinca i svake organizacije koja će na ovaj način – nasiljem koje je uvijek za svaku osudu, uporno rješavati neke vlastite probleme, frustracije i nezadovoljstva”, stoji u Dinamovom priopćenju.