DINAMO JE POKUŠAO SVE I IZVAN TERENA: Kek otkrio tajnu Rijekinog povijesnog uspjeha

Duga riječka noć spojila je nedjelju i ponedjeljak na Kvarneru, dok se slavio prvi Rijekin naslov prvaka u povijesti kluba. “Potpisnik” tog uspjeha je trener Matjaž Kek, bez njega ne bi bilo ni trofeja na Rujevici.

Iscrpljujuća sezona u kojoj je Rijeka, za razliku od prošlih sezona, bila “lovina”, ostavila je traga na odmjerenom Slovencu. Nešto se može pripisati i burnom slavlju, kakvo Rijeka ne pamti…

“Jako sam umoran, da pripreme počinju za 20 dana, ne bih mogao. Dinamo je radio veliki pritisak, čitao sam što je izjavio Jozak, pa Svetina… Iako, nisu prešli granicu dobrog ukusa”, kazao je Matjaž Kek u razgovoru za 24 sata.

‘Nemam želju ići iz Rijeke’

Njegov mandat u Rijeci traje već četiri godine. I nastavit će se… Da želi, Kek bi mogao biti i “doživotno” na klupi Rijeke.



“Mislio sam da u životu postoji samo jedna ljubav, a za mene je to Maribor. Nisam vjerovao da čovjek može imati dvije ljubavi, ali Rijeka je moja druga ljubav. Nemam želju ići drugdje. Ljudi me pitaju zašto nisam potpisao novi ugovor, ali meni to ne treba. Postoji moja riječ, koja vrijedi više od ugovora”, dodaje Kek.

Mnogi bi slovenskog stručnjaka rado vidjeli na klupi hrvatske reprezentacije. Kek nije bez izborničkog iskustva, vodio je Sloveniju na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoafričkoj Republici.

‘Hrvatska ima svog izbornika’

“Hrvatska ima svog izbornika. Pustite me još malo da uživam u svemu ovome. Baš čitam kako stižu pohvale sa svih strana, javio mi se Aleksandar Čeferin, predsjednik Uefe. Čestitao mi je i Zdravko Mamić. Znate, on je jako dobar glumac, ali ovaj put je iskren. Zaslužili smo to prvenstvo”, kaže Kek.

Bez obzira koliko igrača odlazi iz kluba svake sezone, Rijekin “stroj” pod njegovim vodstvom savršeno funkcionira. Uz hrvatske igrače, bivše hajdukovce, dinamovce, tu su i Slovenac Bezjak, Crnogorac Vešović i Makedonac Ristovski…

“To vam je toliko različitih karaktera, kultura… Bilo je najvažnije to iskontrolirati. Rekao bih da moja momčad ima balkanski šarm”, dodao je trener Rijeke.

‘Bilo mi je drago kad je Zoki otišao iz Dinama’

Često se kroz medije provlači odnos Rijeke i Dinama. Kek je s ljudima iz Dinama, kaže, u dobrim odnosima, a kao trenera cijeni Zorana Mamića.

“Iskreno, bilo mi je drago kad je Zoki otišao iz Dinama. Nazvao sam ga i to mu otvoreno kazao. Radio je jako dobar posao. Sa Zdravkom Mamićem sam često pričao, ali o nogometu. Makar, kad pričamo o nogometu, on i ja pričamo drukčijim jezikom. Ali još smatram da razumije nogomet. Puno ljudi vidi Mamića kao jedini problem, ali ja se tu baš i ne slažem. Uvijek sam govorio da je Dinamo ispred nas bio zato što je kvalitetniji na terenu. Ali taj isti Mamić je poslije jedne utakmice rekao: ‘Trener Rijeke nam je omogućio da odigramo neriješeno’. Taj put mi je dobro spustio”, zaključio je Kek.