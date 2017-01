DINAMO GUBI JUŽNOAMERIČKI ŠTIH: Stigla ponuda za braniča, Modre napušta i čileanski napadač?

Argentinski nogometni klub Racing pokušat će dovesti Dinamovog braniča Leonarda Sigalija do početka idućeg tjedna, izjavio je u srijedu predsjednik Racinga Victor Blanco.

“U ponedjeljak smo poslali ponudu za Sigalija. Prioritet nam je zatvoriti njegov transfer, ili pak transfer nekog od druge dvojice braniča ako on ne dođe, između ovog i idućeg tjedna”, izjavio je Blanco za argentinski radijski program Esto es Racing.

Sigali, 28-godišnji argentinski branič, potvrdio je početkom tjedna kontakt s klubom iz domovine.

“Prošli tjedan je došlo do kontakta s mojim predstavnicima, no Racing još uvijek nije poslao financijsku ponudu. Spreman sam ju čuti”, rekao je Sigali u ponedjeljak za argentinsku radijsku postaju Radio Rivadavia.



Argentinac s Dinamom ima ugovor do ljeta 2018. U Maksimir je došao u ljeto 2014. nakon što je napustio redove argentinskog Godoy Cruza. U tom klubu mu je 2008. bio trener Diego Cocca koji je sada potpisao za Racing, što mu je drugi dolazak u tu desetoplasiranu momčad argentinskog prvenstva.

“On je trener koji puno traži i koji uvijek nastoji igrača učiniti boljim. To što me se Cocca ponovo sjetio, jako me veseli te bih volio biti u Racingu”, rekao je Sigali.

Racing želi dovesti Sigalija nakon što je ovaj tjedan prodao 30-godišnjeg braniča Nicolasa Sancheza u meksički Monterrey. Ukoliko Sigali ne napusti Maksimir, Racing mi mogao posegnuti za 33-godišnjim argentinskim braničem Renatom Civellijem, slobodnim igračem nakon što ga je pustio francuski Lille, navodi postaja Radio Rivadavia.

“Sigali je igrač kojeg bih volio trenirati”, izjavio je Cocca u utorak na novinskoj konferenciji.

Odlazi i Henriquez?

Sigali je ove sezone nastupio 25 puta za Dinamo, a na tržištu vrijedi 2,5 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.

Prije nekoliko dana je čileanski napadač Dinama, 22-godišnji Angelo Henriquez, rekao kako je spreman otići iz zagrebačkog kluba. Za čileanske novine La Tercera rekao je kako je primjetio da je više igrača u slaboj formi kao i čitava momčad.

Maksimir je zasad napustio jedino 25-godišnji brazilski vezni igrač Jonas koji se s posudbe vratio u Flamengo koji ga je proslijedio na novu posudbu u brazilsku Coritibu.

Aktualni prvak Dinamo zaostaje u prvenstvu šest bodova za vodećom Rijekom a drugi dio sezone počinje u veljači.