DIJAMANT SUIGRAČ MANDŽUKIĆU I PJACI? Edin Džeko otkrio veliku istinu o transferu u Juventus

Bosanskohercegovački reprezentativac Edin Džeko otkrio je u razgovoru za Il Messaggero kako je ovog ljeta imao priliku napustiti Romu i prijeći u redove aktualnih talijanskih prvaka.

“Istina je. Imao sam priliku prijeći u Juventus, ali ostao sam u Romi i sretan sam što sam tako odabrao. Mislio sam da ću otići. Zadnju utakmicu prošle sezone nisam niti igrao, ali sam rekao samom sebi da ću ostati jer je ‘tu tvoje mjesto’. Imao sam i pozive iz Kine”, priznao je strijelac 20 golova ove sezone.

“Prije nego što sam došao ovdje puno mi je nogometaša reklo da se u Italiji puno trenira. Čak sam se našalio i s Robertom Mancinijem koji me upozorio na to da se pripremim za trčanje. Jovetić mi je isto to rekao”, ispričao je Džeko.





“Kada sam došao u Romu nije sve išlo prema planu Rudija Garcije. Bila je to i naša pogreška. Mnogi od nas bili su umorni. Igrači su imali probleme, ali također nije se puno treniralo. Došli smo do toga da je u jednom trenutku bilo teško izdržati 90 minuta. Poslije 70 svi smo bili umorni”, rekao je napada.

“Garcia je morao biti malo čvršći prema nama kao što je sada Spalletti. On od momčadi i mene uvijek traži više. Vjeruje kako trener mora jasno igračima dati do znanja tko je glavni. Sličan je po tome Maghatu, koji me trenirao u Wolfsburgu. Uvijek želi pobjedu i to pozitivno utječe na momčad”, kazao je Džeko te je poručio:

“Nije lako biti u Romi. Ako pobijediš tri utakmice u nizu svi pričaju o naslovu, a ako izgubiš onda je sve loše”.