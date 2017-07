DERBI KOJI ČEKA CIJELA HRVATSKA: ‘Hitri su, poletni, brzi i ne čudi me njihov rezultat u Europi’

Nogometaši Dinama u nedjelju od 21 sat igraju derbi s Osijekom u Gradskom vrtu.

Utakmica će biti posebno zanimljiva jer obje momčadi u nju ulaze nakon pobjeda u Europi. Pogotovo je odjeknula ona Osijeka na PSV-om. Također, konkurencija iz Rijeke i Splita sigurno će pratiti razvoj događaja.

“Očekuje nas utakmica s Osijekom u ovom kolu. Veselimo se i susretu i dobroj atmosferi. Čestitam im ovim putem na sjajnom rezultatu protiv PSV-a. Očekujem da mi u toj utakmici napravimo još jedan iskorak i vjerujem da ćemo potencirati neke dobre stvari”, rekao je Mario Cvitanović uoči susreta pa je pohvalio Osijek.





“Kako ćemo se postaviti ovisi o strategiji trenera Osijeka. Prijatelj mi je, bili smo skupa na akademiji i izuzetno ga cijenim i poštujem. Na njemu je da procijeni što napraviti, ja mu ne želim davati savjete. Novi Osijek izgleda lijepo, hitro, poletno, brzo, s jasnom idejom. Ne čudi rezultat protiv PSV-a. Mi gledamo sebe i našu igru. Naravno, respektirajući njih i njihove rezultate”, kazao jet rener Modrih.

“Tongo Doumbia? Doumbia je u treningu, ali neće sada konkurirati. Vidim osmijeh i zadovoljstvo na njegovu licu i to me veseli. Svi jedva čekamo, a vjerojatno najviše on sam, da bude potpuno spreman”, dodao je.