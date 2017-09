‘DEČKI SU SI TO NALJEPILI U SVLAČIONICU’: Kopić otkrio riječi igrača Rijeke koje su ih dodatno motivirale

Hrvatski nogometni prvak Rijeka u susretu desetog kola upisao je remi na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Riječani su svoju dominaciju materijalizirati preko Hebera (59), no domaći su do kraja susreta ipak stigli do boda kada se odlično snašao Međimorec (78).

Trener Slaven Belupa Željko Kopić došao je zadovoljan pred novinare te je otkrio od kuda su crpili inspiraciju za ovaj susret.

[VIDEO] HRVATSKI PRVAK KIKSAO U KOPRIVNICI: Brazilac zabio bivšem klubu, Kopićev džoker s klupe utišao Riječane



“Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, dobro smo se pripremili jer smo znali da moramo raditi konstantni pritisak na loptu. Doveli smo Rijeku u probleme, bili smo daleko bolji nego na prvoj utakmici na Rujevici i zadovoljan sam kako je moja momčad odradila ovaj susret. Pronašli smo motivaciju i u tom prvom susretu gdje je jedan igrač Rijeke izjavio kako bi slobodno mogli prema naprijed igrati i sa probušenom loptom kakva nam je organizacija napada. Dečki su si to naljepili na ploču i svlačionicu i nemam ništa protiv toga”, rekao je Kopić, javlja Radio Rijeka.

Matjaž Kek, s druge strane, itekako je imao razloga za nezadovoljstvo.

“Utakmica kao puno njih dosada između Slavena i Rijeke. Napokon smo došli do vodećeg pogotka, ali očito smo morali primiti gol iz prekida. Slaven nas je kvalitetno pritiskao na loptu, ali bez obzira na to moramo bolje realizirati šanse koje stvorimo. Trebali smo riješiti utakmicu u tih zadnjih 10 minuta, ali nismo i ne mogu biti zadovoljan rezultatom”, poručio je Kek.