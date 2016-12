DAVID BECKHAM SPAŠAVA ARSENAL: Arsene Wenger ima jedinstven plan kako oživjeti svoju pokleknulu momčad

Već tradicionalno dan nakon Božića, 26. prosinca na Štefanje, u Premier ligi se igra tzv. Boxing Day.

Arsenal se želi pobjedom protiv West Bromwich Albiona vratiti na staze pobjeda nakon dva uzastopna poraza od Evertona i Manchester Cityja, oba u gostima. Menadžer topnika Arsene Wenger nastoji probuditi svoje pomalo uspavane nogometaše kako bi se izdigli iznad krize u kojoj se nalazi momčad.

Neke od najvećih zvijezda momčadi nalaze se na udaru kritika zbog svojih loših predstava. I stoga će, kako britanski tabloid The Sun piše, današnju utakmicu protiv West Bromwich Albiona iskoristiti kako bi svojim nogometašima objasnio kako upravo oni imaju i uživaju u nečem u čemu niti multimilijarder i bivši popularni nogometaš David Beckham ne uživa, odnosno, što Beckham nema.

“Posebne stvari se događaju u svlačionici svake momčadi. O tome sam nedavno razgovarao i sa Davidom Bechamom. Pitao sam ga je li mu nedostaje svlačionica nakon što se povukao iz nogometa”, kazao je Wenger i dodao kako je Becham priznao da mu nedostaje atmosfera u svlačionici. Becham je kazao:

“Nogomet mogu igrati svaki dan zato što me stalno zovu na razne humanitarne utakmice. Međutim, nedostaje mi atmosfera u svlačionici, osjećaj zajedništva, nedostaje mi da se svi borimo i ginemo jedni za druge””, kazao je Becham, objašnjava Wenger i nastavlja otkrivati što je Becham kazao:

“Svaki igrač na svoj način odgovara na kritike navijača ili društvenih mreža. Neki su više, a neki manje osjetljiviji na to. No ono što je najvažnije od svega da svaki igrač nađe svoj odgovor na terenu kako bi odgovorio na kritike. I zato je snaga nešto što se može naći unutar svlačionice momčadi”, dao je do znanja Beckham koji od reklama i komercijalnih interesa godišnje zarađuje 26 milijuna funti, a njegovo bogatstvo procijenjeno je na 280 milijuna funti. Spomenuti bivši nogometaš je na zalasku karijere često trenirao s Arsenalom. Sad je stalni posjetitelj utakmica topnika na Emiratesu.

“Vidio sam dosta igrača u svojoj karijeri koji su podlegli kritikama jer se nisu mogli nositi sa stresom. Nije lako izaći iz krize i zaigrati bolje u neprijatnoj atmosferi za tebe i tvoju momčad”, izjavio je Wenger misleći na Carla Jenkinsona i Mesuta Ozila koji se nalaze na udaru kritika navijača.

Posebno Jenkinson koji je u potpunosti ostao bez samopouzdanja. Stoga francuski strateg želi iskoristiti Bechama i ono što mu je kazao o svlačionici da s tim riječima napuni samopouzdanjem svoje igrače.

Odnosno, da snagu za izlazak iz krize pronađu u vlastitoj svlačionici. Isto tako, Wenger želi uvjeriti svoje igrače kako su blagoslovljeni zbog zajedništva koje imaju u momčadi i svlačionici. Znači sve ono što nogomet pruža profesionalcu želi iskoristiti kako bi motivirao svoje igrače. Becham ga je, očito, inspirirao i dao mu ideju za probuditi momčad.