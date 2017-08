DARIO ŠARIĆ I MARKO POPOVIĆ SLOŽNI OKO OTKAZA: ‘Ovo ide njima na dušu, ali ako nisu spremni, bolje da ne dolaze’

Hrvatski košarkaši jučer su se okupili na početku priprema za Europsko prvenstvo. Izbornik Aleksandar Petrović odveo je u Sv. Martin na Muri 14 košarkaša, među kojima nema četvorice koja bi sigurno bila u sastavu, da nisu, iz raznih razloga, otkazali nastup.

BOGDANOVIĆ POSLAO BRUTALNU PORUKU: ‘Ne žalim za vama ni sekunde, nije mi krivo što ste otkazali reprezentaciju’

Tako se na početku priprema ne govori o načinu igre hrvatske reprezentacije ili suparnicima koji je čekaju na Eurobasketu, već o Hezonji, Žižiću, Zubcu i Bilanu. Reprezentativci koji su se okupili na pripremana, jasno su poručili kolegama što misle o takvom potezu.

‘Ako netko nije spreman, bolje da ne dolazi’

“S Bilanom, s kojim sam u najboljem odnosu od svih igrača koji su otkazali, razgovarao sam u četiri oka, rekao sam mu da to nije u redu, pokušao ga naogvoriti. To je njegova odluka, nije na meni da se miješam u nečiji život. Glupo je što se to dogodilo dva dana prije početka priprema, ali ako se netko tako ne osjeća, ako netko nije sto posto spreman za reprezentaciju, bolje da i nije ovdje”, rekao je Dario Šarić, koji će uz Bojana Bogdanovića biti nositelj igre ove momčadi.



Šarić je jedan od onih igrača koji se nikad ne žale na umor.

“Prijašnjih godina mi je bilo teže jer sam nekad imao samo šest dana odmora. Sad je drugačije, napunio sam baterije, jedva sam čekao doći ovdje i vidjeti momke. Ovih godinu dana je brzo prošlo. Neki su imali dulji odmor, neki kraći, ali svi smo glavama unutra, što je najvažnije. Sad se nadam pozitivnoj priči, a u Torinu i na Olimpijskim igrama vidjelo se da smo momčad u kojoj se zna što tko radi”, dodao je Šarić.

‘I ja sam imao milijun razloga za otkazati’

Povratnik u reprezentaciju nakon četiri godine je 35-godišnji Marko Popović.

“Ako mogu pomoći svojim iskustvom, bit će mi drago. Prihvatio sam poziv s guštom, kao i svaki put. Imam milijun razloga za reći ne, od obitelji, godina, kluba… Mogao sam reći ne. Došao sam jer volim doći, jer sam uvijek volio doći i mislim da svaki normalan sportaš tako razmišlja”, kazao je Popović.

Kaže da otkazi neće utjecati na momčad.

“Je li to narušilo atmosferu? Nije. Ne treba žaliti ni za kim, ovdje ima jako dobrih igrača koji mogu nadomjestiti izostanak nekih igrača. Ipak, šteta je. Možda će ti momci u budućnosti biti tu i dati što su trebali ovo ljeto, ali eto… Njima na dušu. I ja sam imao “, zaključio je Popović.