TRENUTAK ZA VJEČNOST: Čilić istaknuo: ‘Nije bilo jednostavno tri puta zaredom gubiti u četvrtfinalu’

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić po prvi se put u karijeri plasirao u polufinale Wimbledona svladavši u četvrtfinalu Luksemburžanina Gillesa Mullera sa 3-6, 7-6 (6), 7-5, 5-7, 6-1, a nakon dvoboja je istaknuo kako je ključan za pobjedu bio drugi set kojega je dobio u tie-breaku.

Za Čilića je ovo bio četvrti uzastopni nastup u četvrtfinalu najvećeg svjetskog turnira, nakon što je 2014. i 2015. gubio od Novaka Đokovića, a 2016. od Rogera Federera.

“Presretan sam zbog prolaska u polufinale Wimbledona. Nije bilo jednostavno tri puta zaredom gubiti u četvrtfinalu i danas sam iskoristio te lekcije iz prošlih godina. Bilo je bitno što sam komotno prošao prvi tjedan i to mi je u današnjem meču puno pomoglo jer vjerujem da sam bio puno svježiji nego Gilles Muller. Naravno, nadam se da mogu nastaviti ovako i dalje”, rekao je Čilić, a zatim proanalizirao susret protiv Mullera:





Težak meč protiv neugodnog protivnika

“Danas sam odigrao težak meč protiv neugodnog protivnika. Krenuo sam u susret nešto slabije od njega, mislim da je Muller u početku servirao i igrao iz terena jako dobro, odlično je ‘čitao’ moje servise i veliki broj lopti vraćao u igru. U tim je trenucima on puno bolje stajao na terenu. Drugi set je bio ključan, uspio sam ga dobiti i to je okrenulo čitav tijek meča. Mislim da sam od kraja drugog seta pa do kraja meča bio konstantno bolji, stvarao puno veći pritisak i unatoč izgubljenom četvrtom setu imao sam puno više prilika i bio konstantno bolji u gemovima na reternu. U petom sam setu uspio iskoristiti svoje prilike i završiti meč nakon duge i teške borbe”.

Čilićev suparnik u polufinalu u petak bit će Amerikanac Sam Querrey koji je u četvrtfinalu svladao branitelja naslova Britanca Andyja Murraya sa 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1, 6-1.

Protiv Querreya igrao nekoliko puta

“Protiv Querreya sam igrao nekoliko puta i iako nisam niti jednom izgubio očekujem težak meč. Ovdje u Wimbledonu smo već igrali dva puta i oba puta u pet setova. On je igrač koji ima odličan servis, igra agresivno, i prošle je godine ovdje igrao fenomenalno. Priprema će ponovno biti ista, nadam se da ću biti svjež i da će razina moje igre biti malo bolja nego danas”, zaključio je Međugorac.

U drugom polufinalu igrat će sedmerostruki osvajača Wimbledona Švicarac Roger Federer i Čeh Tomaš Berdych. Federer je u četvrtfinalu svladao Kanađanina crnogorskog porijekla Miloša Raonića sa 6-4, 6-2, 7-6 (4), dok je Berdychu susret predao Srbin Novak Đoković kod vodstva češkog igrača od 7-6 (2), 2-0.