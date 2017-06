DAMJAN RUDEŽ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Uživamo u najboljoj košarci u povijesti, reći da će finale biti dosada čista je glupost’

U noći s četvrtka na petak (3 sata ujutro po hrvatskom vremenu) počinje toliko iščekivani finale NBA lige u kojemu se, treću godinu za redom, sastaju Golden State Warriorsi i Cleveland Cavaliersi.

Dvoboj dvije tako dominantne momčadi nije viđen od ’80-ih, kad su ligom harali Lakersi i Celticsi. Sad je na jednoj strani LeBron James, koji je prošle sezone ispunio svoju misiju i donio naslov u rodni Cleveland, Kyrie Irving i Kevin Love, a na drugoj čekaju Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson i Draymond Green. Sudar košarkaških “galaksija” o kojoj priča cijeli svijet, a ekskluzivno za Net.hr, finale je najavio hrvatski reprezentativac i NBA košarkaš Damjan Rudež.

‘Ni jedan ishod me ne bi iznenadio’

Kao igrač Orlando Magica, Rudež je ove sezone obje momčadi izravno doživio na parketu.



“Po prvi put stvarno kažem da me ništa neće iznenaditi, od toga da Golden State dobije 4-1 ili Cleveland dobije 4-3. Jedino mislim da neće biti “metle”, predobre su to momčadi, teško će se to desiti jer su oba sastava nevjerojatno jaki. Čeka nas jako, jako zanimljvo finale”, kazao je Rudež.

Njegove impresije tijekom sezone otišle su na stranu Cavsa, ali doigravanje je nešto drugačija priča.

“Tijekom sezone kad smo igrali protiv njih, puno više me impresionirao Cleveland. Svaki put kad smo igrali s njima bio sam pod dojmom, puno više nego kad smo igrali s Golden Stateom. Možda je to i zavaravajuće, jer smo ih ulovili u različitim dijelovima sezone. Trenutačno, nakon dosadašnjeg doigravanja malo veću šansu dao bih bih ipak Warriorsima, ali riječ je možda o jedan posto.”

‘Warriorsi su s Durantom ‘prešli igricu”

Cavsi i Warriorsi se po treći put uzastopce susreću u finalu, što se u povijesti NBA lige nije još nikad dogodilo.

“Bit će jako poseban ambijent. Imamo prilika gledati LeBrona u jednoj situaciji koja je gotovo pa nemoguća. Da jedan igrač u tim godinama igra svake sezone sve bolje i bolje, uopće se ne osjeća njegov pad, zamor, ne nazire se njegova ni jedna slabost. Fascinantan je za gledati, moraš poštovati to što radi, bez obzira volio ili ne njegov stil igre. S druge strane, Warriorsi su s Durantom, kako se kaže, “prešli igricu”. Igraju kao u nekom crtiću, veselu, razigranu košarku, punu dodavanja. Stvarno je teško prognozirati ishod finala, jako se veselim tim utakmicama”.

Nekima je već dojadila dominacija Warriorsa i Clevelanda koji igraju treći finale u nizu. Golden State je do okršaja s Cavsima stigao sa savršenim omjerom 12-0, dok su LeBron i društvo bili tek nijansu slabiji i jedin porau u omjeru 12-1 doživjeli protiv Celticsa u finalu Istočne konferencije.

‘Pristao bih gledati Cavse i Warriorse i sljedeće tri godine u finalu’

“Govoriti da je takvo finale dosadno je velika glupost. Nrvjerojatno je da imamo u isto vrijeme dvije tako kvalitetne momčadi, koji igraju lijepu, atraktivnu košarku, s toliko dobrih poteza. Trebamo uživati u njihovim dvobojima. No, u današnje vrijeme se stalno traži nešto novo, instant, nekakav senzacionalizam i u svemu tome, američki mediji traže neku glupu priču. To mi, priznajem, jako ide na živce jer bih pristao gledati u finalu Warriorse i Cavalierse i sljedeće tri sezone. Imaš najbolje igrače u NBA ligi kako idu jedni na druge, pa ne može biti bolje! Svjedočimo nečemu jako posebnom u povijesti, treba to cijeniti.”

The NBA Finals schedule *Bookmark for later* pic.twitter.com/TOqnfZUS1y — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 31, 2017

Zanimljivo je što u finalu neće biti ni jednog od trojice ovogodišnjih kandidata za MVP nagradu. Russell Westbrook, James Harden i Kawhi Leonard su već završili sezonu. Kome bi Rudež dao glas?

‘Dok LeBron igra, najbolji je košarkaš na svijetu’

“Dok LeBron ne ‘objesi tenisice o klin’, on je najbolji košarkaš na svijetu. Tu nema dileme. Ima nekoliko igrača koji su blizu, ali to nije bitno za MVP-ja, gleda se i broj pobjeda, napredak momčadi. Ove sezone bi po tome MVP titulu zaslužio James Harden, a ja bih svoj glas dao Westbrooku. Cijele sezone igrao je neumoljivom snagom, nosio, po svemu jednu prosječnu momčad, do doigravanja. Srušio je i rekord Oscara Robertsona u broju ‘triple-doubleova’, a mislim da je u današnjoj košarci ipak teže doći do tog učinka, iako je nezahvalno uspoređivati epohe u sportu. To je posebno dostignuće i zaslužuje biti MVP.”

‘Moj glas ide za Šarića’

Dario Šarić jedan je od trojice kandidata za ‘rookieja godine’, uz Joela Embiida i Malcoma Brogdona. Iako mu prognoze američkih medija baš i ne idu u korist, može li Šarić na kraju dobiti tu nagradu?

“Mislim da veće šanse imaju Embiid i Brogdon, jer Amerikanci oko njih mogu složiti puno bolju priču. Embiid je buduća velika zvijezda NBA lige, a to su stvari koje se gledaju u NBA ligi. No, što se mene tiče, Dario je ‘rookie’ godine, po svemu. Po statistici, broju odigranih utakmica, učinku na momčad, bio je konstantan dulje vremena, dao je Philadelphiji jednu posebnu energiju, Sixersi nisu ostali neprimjećeni ove sezone. Moj glas ide za Šarića, tu nema dvojbe, ali NBA liga je specifična, to je biznis.”