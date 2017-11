DALIĆ ŽELI OSTANAK NA KLUPI HRVATSKE I POSLIJE SVJETSKOG PRVENSTVA: ‘Prije nisam imao nikakve uvjete, ali sada imam jedan’

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić gostovao je u Dnevniku HRT-a.

Iskoristio je tu priliku i još jednom poručio da s njegove strane nama nikakvih zapreka daljnjoj suradnji odnosno ostanku na mjestu prvog čovjeka struke.

Hrvatska ide na deseto veliko natjecanja i peto Svjetsko prvenstvo.

“Ogroman je uspjeh i velika stvar za sve nas. Sve zasluga našim igračima koji su odradili sjajan posao i našim navijačima koji su se vratili na stadion. To je jedna velika pobjeda. Naravno da svi skupa čekamo SP. Ova generacija može nešto nastaviti na pragu Vatrenih”, rekao je Dalić.



Poslije utakmice u Grčkoj rekao je da mu je palo deset tona s leđa.

“Zadnjih mjesec dana sam pod velikim pritiskom Na kraju smo odahnuli svi skupa. Bilo bi šteta da ova generacija ne ide u Rusiju i ne ostvari svoj cilj. Nekima je ovo zadnji SP i bio nam je to veliki san”, kazao je izbornik.

“Kako sam uspio vratiti navijače? Valjda su ljudi vidjeli da sam došao na jedan normalan način s poštenijim pristupom i s jasnom vizijom da nešto napravim da ne postavljam uvjete. Kad pogledamo cijelu situaciju najteže je biti normalan, a ja sam tako nastupio. Radio sam posao kao što ga radim zadnjih 12 godina. Nisam ja neki mag da sam nešto napravio. Sve zasluge idu igračima”, poručio je Dalić.

“Njima sam pristupio kao prijatelj i puno smo razgovarali. Onda smo skupa napravili plan i taktike. Znam da treba biti strog s igračima, ali ako ne prepoznaju u tebi kvalitetu… Jedino je razgovor pravi način da vide da imaš znanje i onda stoje iza tebe”, dodao je.

Uskoro bi Dalić trebao potpisati ugovor.

“Razgovarali smo po povratku iz Grčke. Čast mi je biti izbornik. Savez hoće da ja ostanem i nema problema ja ću se za minuti dogovoriti. Mi ćemo sutra dogovoriti uvjete. Za Hrvatsku bih išao pješice. Nadam se dobroj i dužoj suradnji. Dužoj od SP-a? Normalno je da izbornik dobije jedan ciklus. A to je Europsko prvenstvo. Prije to nisam tražio. Sada hoću da vodim taj ciklus onda se može povući crta ispod moga rada”, rekao je Dalić.

“Olić? On je je veliki pogodak. Strašno je ambiciozan i odličan je motivator. Poznaje igrače i bio mi je cilj da dođe netko tko poznaje te igrače i može razgovarati s njima kao prijatelj i da mi pruži povratnu informaciju. Drago mi je zbog njega. Ladić? Sve druge stvari rješavati ću na svoj način. Mi stvaramo nepotrebne probleme”, kazao je izbornik.

[VIDEO] Dalić u Dnevniku HRT-a: "Ova generacija može puno napraviti" Pogledajte cijeli razgovor >> https://t.co/rNLzvGq9dU pic.twitter.com/ivsALLvOJ0 — HRT Sport (@HRTsport) November 13, 2017

Upitan je i koje će igrače voditi na SP i što je s Kovačićem, Pjacom i Ćorlukom.

“Daj bože da svi budu zdravi. Ovi igrači su snosili glavni teret su okosnica. Nadam se da će se oporaviti igrači koji su bili ozljeđeni ali ono što će biti najvažnije je da su u formi. To je najvažnije. Svatko mora potvrditi formu na terenu. Naravno da ovi koji su sada bili u ciklusu imaju prednost. Do sada me vodila logika da na svakoj poziciji imam po dva igrača pa ćemo vidjeti. Bit će velika borba”, jasan je Dalić.

Osvrnuo se i na činjenicu da reprezentacija od 1998. nije prošla skupinu na SP-u.

“Možemo i vjerujem da ćemo proći skupinu. Ne bih išao u Rusiju da u to ne vjeruje. Ova generacija pet godina igra u istom sastavu, ali nisu napravili iskorak koji su trebali i mogu. Mi to možemo i obvećavam da ćemo učini sve da budemo na tragu Vatrenih.Ždrijeb? Nisam ni prije birao protivnike pa neću ni sada. Tko god dođe igrat ćemo svoj nogomet. Moj je stil napadački i tako ćemo se postaviti”, završio je.