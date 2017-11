DALIĆ I CVITANOVIĆ SECIRALI IGRU VATRENIH: Izbornik pojasnio situaciju s Kramarićem i poslao poruku navijačima

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji nakon što su u dodatnim kvalifikacijama bili bolji od Grčke.

Bivši napadač Dinama i reprezentacija Igor Cvitanović i izbornik Zlatko Dalić bili su gosti u emisiji Vatreni info Hrvatske nogometne televizije.

“Ono što krasi Hrvatsku je brza i precizna i igra. Top se moglo vidjeti kod Kalnićevog gola. Centralni napadač daje ton u 16 metara. Bitno je da dobro ulazi na prvu stativu”, pojasnio je Cvitanović situaciju kod pogotka za 2:0 na Maksimiru.

“Sad kad malo bolje vidim je tipičan tip treninga kakvog smo imali u utorak. Zadnji vezni primi loptu, traži dubinu, napadač mora doći po loptu i mora napast lotu. To je bilo dogovoreno. Cijeli trening sam potrošio na ulazak na prvu stativu. Kramarić i Kalinić su to ponavljali svaki put i to je urodilo plodom. Grčka obrana je napravila grešku jer je igrala s tri stopera. Htjeli su se braniti, a primili su tri gola….”, kazao je Dalić.



Potom je progovorio i o taktici za uzvrat.

“Cilj je bio da stanemo svi iza lopte i da ne srljamo i da čuvamo rezultat te da ne trošimo snagu. Vodilo me i da ne primimo gol u prvih 20 minuta jer bi nam onda sve bilo teže. Onda bi oni dobili snagu i krenula bi velika borba. Odlučili smo igrati njihovu igru, onako kako oni inače igraju”, otkrio je izbornik.

Progovorio je i zašto je Mandžukić dobio prednost ispred Kramarića.

“Prva ideja je bila Kramarić i Kalinić. Kalinić dobro čuva loptu na centralnoj poziciji, a mislio sam i na defanzivni skok. Tu su obi bolji od Kramarića. Utakmica nosi svoju ideju i tako se slaže. On je zaslužio igrati. Pojasnio sam mu zašto neće igrati zbog ispričao mu se. Bilo je to iz taktičkih razloga”, kazao je izbornik.

Dodao je i da se veseli odlasku u Rusiju.

“Nogomet mora biti veselje narodu i užitak, kao sad. Nama treba podrška navijača. Trebaju nam navijači. Znam koji je naboj i osjećaj kao navijač pratiti utakmice reprezentacija na velikim natjecanjima i znam da to treba narodu. Želim im da uživaju. Mi kao mala zemlja moramo imati neko svoje veselje. Sport je taj koji čini ljude veselijima”, završio je.

“SP u nogometu je najvažniji sportski događaj tako da svi trebamo biti pozitivni i ponosni i dati podršku nogometu kad god možemo”, Cvitanovićeva je poruka.