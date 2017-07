CVITANOVIĆU PRVA POBJEDA U EUROPI: ‘Protivnički golman bio igrač utakmice, a Benković nije igrao iz jednostavnog razloga’

Nogometaši Dinama pobijedili su u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige norveški Odd BK s 2-1 (2-1) i stekli minimalnu prednost pred uzvrat za sedam dana u Norveškoj.

Trener Mario Cvitanović poručio je poslije susreta kako nije zabrinut rezultatom jer je njegova momčad pobijedila.

“Znali smo da će biti relativno teško i da sve ovisi o nama. Tako je utakmica i izgledala. Čestitam igračima, dali su apsolutno sve unutar sebe i samo nas je nedostatak sportske sreće odvojio od rezultatski uvjerljive pobjede. Također čestitam igračima što su se uspjeli vratiti nakon 0:1 i jedne kontre, to me veseli i to je pozitivno”, rekao je Cvitanović.

“Morate znati da jednostavno nije lako igrati na punu obranu, kad se protivnik povuče, ali u takvoj situaciji stvorili smo 7-8 vrlo kvalitetnih šansi, i to pokazuje kvalitetu koju posjedujemo. Naravno u takvom ritmu, malo smo se potrošili, bio je evidentan pad u drugom dijelu, međutim i u drugom dijelu stvorili smo 2-3 dobre situacije. Sreća je htjela da je protivnički golman bio igrač utakmice. Sad se moramo pripremiti za sljedeću prvenstvenu utakmicu, i u četvrtak ići u Norvešku po prolaz”, dodao je.



“Je li Odds bio bolji o očekivanja? Gledali smo dosta utakmica, dobro smo izanalizirali njihovu igru, upravo su se događale situacije koje smo pripremali uoči utakmice”, izjavio je trene Modrih.

Napomeuno je kako neće biti problem što se u uzvratu igra na umjetnoj travi.

Potom je otkrio zašto Benković nije igrao.

“Benković je u programu za Osijek, odigrao je dvije utakmice u prvenstvu, dok je Lešković vrlo dobro odradio svoj posao”, rekao je Cvitanović.

Komentirao je i igru u obrani.

“Kad igramo na ovakav način, kad su naši stoperi bili na njihovih 35 metara u određenim situacijama, jednostavno ne možemo očekivati da svaki pas bude točan. Imali su ogroman prostor za kontru, i naravno da se dogodi situacija kao takva. Međutim, mi smo Dinamo, želim da igramo napadački, da pobjeđujemo. Ali, jednostavno vrlo je teško probiti 10 igrača koja su u svojih 30 metara, moramo imati razumijevanje za takve situacije. I na kraju, ne dam na svoje igrače”, jasan je.

Za kraj je dao do znanja da vjeruje u prolaz.

“Da ne vjerujem, ne bi ovdje ni došao”, završio je.