CVITANOVIĆ PROTIV ĆORIĆA I SAMMIRA: ‘Dinamo je pogriješio u izboru igrača, zakazali su oni koji su trebali napraviti razliku”

Dinamov legendarni napadač Igor Cvitanović već godinu dana odmara od nogometa. Bio je član stručnog Dinamovog stožera sa Zoranom Mamićem i Damirom Krznarom do kraja svibnja prošle godine.

Udaljen od maksimirske svakodnevice, komentirao je Cvitanović događaje u Dinamu koji su krajem prošle sezone kulminirali gubitkom naslova prvaka nakon 11 godina.

‘Griješilo se u izboru igrača’

“Ono što se dogodilo prošle sezone nije bilo dobro, bilo je previše lutanja, griješilo se u izboru igrača. Problem je, uz izostanak trofeja bila igra. Kvaliteta igre nije bila na visini, a igrači koji su trebali donijeti prevagu, to nisu napravili”, kazao je Igor Cvitanović za Večernji list.

Nekad neuzaustavljiv strijelac na travnjaku, nije se zaustavio ni u izjavi.



“Mislim u prvom redu na Antu Ćorića, a onda na Sammira. To su najzvučnija imena koja nisu u toj sezoni napravila ništa od očekivanog”, jasan je bio Cvitanović.

‘Svaki mladi igrač ima mušica’

“Kažu da mladi igrač treba igrati na bilo kojoj poziciji na koju ga trener stavi. Slažem se, ali ako znaš karakteristike nekog igrača, znaš na kojoj je poziciji najbolji, a riječ je o Ćoriću, guranje na krilo je krivi korak”, dodao je Cvita, ali dio krivice prebacio je i na Dinamovu mladu zvijezdu.

“I Ćorić ima mušica, ima ih svaki igrač, pogotovu mladi. Pa i ja sam ih imao, možda ne kao drugi, ali bilo je i kod mene velikih mušica i trebao je doći netko da me postavi na pravo mjesto. To je u mom slučaju bio Otto Barić”, kazao je Cvitanović.

‘U Rijeci se zna hijerarhija, trener je bog’

Smatra da Dinamu, kao i nekim igračima, nedostaje – disciplina.

“To je najvažniji i najpresudniji faktor u kojem Dinamo može puno napredovati. Steknu li disciplinu i red u igri, bude li svaki igrač radio ono što mu trener kaže i budu li se međusobno igrači uvažavali, onda bi moglo biti dobro. To su postulati koji se mogu nadograditi na kvalitete Dinamovih igrača. Rijeka je u disciplini napravila pravi posao, kad to imaš, uz fizičku pripremljenost, onda kvaliteta dolazi do izražaja. Rijeka je disciplinirana, znaju se obveze, zna se hijerarhija, zna se da je trener bog”, zaključio je Cvitanović.