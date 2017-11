CVITANOVIĆ IDE NA RUDEŠ BEZ SOUDANIJA I ĆORIĆA: Trener Dinama pojasnio što se događa s dvije najveće zvijezde

Trener Dinama Mario Cvitanović najavio je nedjeljni susret protiv Rudeša, koji se igra na stadionu u Kranjčevićevoj od 15 sati.

“Moram biti jako oprezni u toj utakmici s obzirom na zadnji međusobni susret gdje smo imali dobru kontrolu da zatvorimo utakmicu, a Rudeš je okrenuo neke stvari i pokazao se kao vrlo nezgodan protivnik. Njihova trenutna pozicija na ljestvici ne odražava kvalitetu njihove igre i izvedbe. Međutim, kao i u svakoj utakmici, trebamo gledati sebe”, rekao je Cvitanović i nastavio.

“Anulirat ćemo sve njihove jake strane te se bazirati na svojoj igri i u fazi obrane i u fazi napada. Imali smo ovaj tjedan određenih zdrastvenih problema stoga nekolicina igrača neće konkurirati za utakmicu. Od Soudanija, preko Ćorića koji je trebao igrati od početka ali je osjetio zglob i neće biti u konkurenciji. Međutim, bez obzira na sve to, imamo ekipu koja mora pokazati što želi i prezentirati Dinamo na najbolji mogući način. Moramo prezentirati igru i rezultat onako kako to dolikuje i kako smo to radili u posljednjim utakmicama”, riječi su trenera Dinama, koje prenosi službena klupska stranica.