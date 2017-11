ČUDESNI PRŠO I SRAMOTNI DINAMO NA LISTI: Englezi objavili popis 25 najboljih utakmica Lige prvaka

Otkako je Uefa 1992 odlučila izmijeniti format natjecanja Kupa prvaka i pokrenuti Ligu prvaka svijet je mogao vidjeti mnoštvo čudesnih utakmica.

Lani je tako ostao upamćen čudesan povratak Barcelone protiv PSG-a i pobjede 6:1 u uzvratnoj utakmici osmine finala nakon što su Francuzi na Parku prinčeva slavili 4:0.

Poznati nogometni portal i magazin Four Four Two povodom 25. obljetnice Lige prvaka prisjetio se 25 najboljih utakmica u povijesti natjecanja.

Zanimljivo je da je na posljednjem mjestu utakmica između Lyona i Dinama na jeden 2011. Francuzi su u zadnjem kolu slavili 7:1 na Maksimiru. Za prolazak im je trebala visoka pobjeda i poraz Ajaxa od Real Madrida.



U toj utakmici Gomis je dao najbrži hat-trick u povijesti natjecanja.

Za to mu je trebalo samo sedam minuta.

Nakon ove utakmice iz Nizozemske su stigle optužbe da je Dinamo pustio utakmicu, a kao dokaz tomu priložen je video u kojem vida namiguje Gomisu.

Osim Dinama na 18. mjestu smjestila se utakmica između Monaca i Deportiva. Bilo je to 2004. susret je to u kojem je Dado Pršo zabio četiri gola u pobjedi 8:3.

Na vrhu se, inače, našao susret Milana i Liverpoola u finalu 2005., na drugom je mjestu gore spomenuti sraz Barce i PSG-a, dok je na trećem finale Manchester Uniteda i Bayerna.

Cijelu listu pogledajte ovdje.