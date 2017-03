CRO COP POLUDIO ZBOG PROVOKACIJE S FACEBOOKA: ‘Legendo boli te sisa za moje borbe’

Hrvatski MMA borac Mirko Filipović posljednjih nekoliko dana radi sve kako bi dogovorio borbu protiv najvećeg suparnika iz zlatnog doba Pridea – Fjodora Jemjeljanjenka.

Ruskog borca prvo je izazvao putem Facebooka, naravno na oduševljenje svih fanova MMA-a. Potom je svoj zahtjev uputio i prilikom gostovanja na jednoj hrvatskoj televiziji, da bi malo kasnije još jednom na Facebooku pojasnio zašto upravo želi oproštajnu borbu s njim.

MIRKO UVJEREN U OKRŠAJ PROTIV FJODORA: ‘Bit ću u formi života. Da ne vjerujem u pobjedu, ne bih u to ni ulazio’

“On je definitivno najveća legenda slobodne borbe i imati priliku odraditi još jednu borbu i to posljednju bila bi velika stvar u mojoj dugoj karijeri. A ta borba bi bila dio povijesti slobodne borbe. I da se zna, niti mi fali borbi u životu niti novaca niti sam lud za još jednim krvavim pripremama, bolovima i ozljedama. Svjestan sam da sam u 43. i da moram čuvati zdravlje i to sve stoji, ali za mene je ova borba vrijedna rizika. Novac i zarada sa ovim nema veze a to je nešto što mnogi ne mogu shvatiti. To bi za mene bila povijesna borba i podnio bi sve da se vrhunski spremim i dao bi sve od sebe ga pobijedim. Da li će se ta borba dogoditi ne znam. Mora naravno prihvatiti moj izazov i mora pobijediti Mitrionea, borca sa kojim se bori 24.6 u New Yorku. Da li će se obje stvari poklopiti ne znam, volio bih da hoće. A ta borba je ono sto sam obećao sebi i svom teamu uoči zadnjeg puta u Japan – ako osvojimo pojas tražit ćemo revanr sa Fedorom i adio. Evo, pojas je osvojen i izazov je bačen”, pojasnio je Cro Cop.



Na njegov post brzo je stigla reakcija jednog od fanova.

“Mirko, ništa zlonamjerno, ali obavezno provjeri da li postoji u Guinessovoj knjizi rekorda kategorija za najviše oproštajnih borbi”.

Ubrzo je stigla i Filipovićeva reakcija.

“Legendo boli te sisa za moje borbe, ako želiš gledaš, ako te ne zanima ne gledaš. I to je to. I provjeri jel postoji u Guinessevoj knjizi kategorija za guranje nosa gdje mu nije mjesto…Ništa zlonamjerno”, poručio je Cro Cop.

Kao što je ‘poznato Filipović se već dva puta umirovio. Poslije pobjede nad Gonzagom pa nakon osvajanja Rizina. Međutim taj put je otkrio da razmišlja o oproštajnoj borbi, a ako Fjodor prihvati izazov bit će ona spektakularna.

Malo kasnije još je jedan fan razljutio Cro Copa.