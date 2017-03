CRO COP OTVORIO DUŠU: ‘Neki su me treneri pokušali uništiti, s njima ne želim biti ni na istom groblju’

Mirko Filipović otkrio je mnoge zanimljive detalje o svojoj bogatoj karijeri, prijateljima, bivšim trenerima, politici, novcu u opširnom intervjuu za N1.

“Jednom borac, uvijek borac, teško se ostaviti toga. Volim to, to je moj stili žiovta. No, moram priznati da sve ima svoje granice, iako se Fantastično osjećam i sada, s 43 godine. Treniram i dalje svaki dan”, kazao je Mirko Filipović.

Najpoznati hrvatski MMA borac, legendarni Cro Cop otvoreno je priznao da nikad ne bi mogao biti mesar i zaklati životinju, a samo je jednom skočio s padobranom i tu avanuturu više nikad ne bi ponovio.





U ringu samo za oproštajni meč

Iako je u karijeri zaradio “za pristojan život”, Mirko Filipović nije otkrio o kojem se iznosu radi. U ring više ne bi, čak ni da mu ponude milijun dolara.

“Nudili su mi i više, ali nisam htio. Nisam u stanju za borbu. Najvažnije je biti realan u životu. Postoje u svemu otegotne okolnosti, to je veliki stres za moju obitelj. Opasan je to sport i teško mi je zbog djece. U zadnjoj borbi pred očima mi je bio samo moj sin”, kazao je Mirko koji će ipak za Novu godinu ponovno u Japan, tamo gdje je ostvario svoje najveće uspjehe karijere i kao posljednji, osvojio Rizinov Grand Prix.

“Imam namjeru napraviti oproštajnu borbu u Japanu, za Novu godinu”, otkrio je Mirko koji je u toj zemlji istinski sportski idol.

“Bio sam na prijemu kod japanskog premiera, jedini sam zapadnjak kojeg je primio, a da nije političar. Jedini koji je prije mene doživio tu počast bio je glumac Tom Cruise koji je snimio film Posljednji samuraj”, dodao je Cro Cop.

‘Politika je bila mladost – ludost’

Ni njega nije zaobišla politika, Filipović je imao i epizodu kao saborski zastupnik.

“Nije to političar, to je najniža razina političara. Kod nas su političari premijer i njegova dva najbliža suradnika. Saborski zastupnik ne može ni na šta utjecati. Žao mi je što sam ušao u politiku”, kazao je Mirko pojasnivši:

“Nisam bio u SDP-u već nezavisni zastupnik na listi SDP-a, a mnogi to brkaju. Kaže se mladost – ludost, danas ne bih ulazio u politiku.”

Za Mirka nema dvojbi tko je najbolji borac svih vremena.

‘Fjodor je najbolji borac’

“Fjodor Jemjeljanenko! Imao je niz od 22 pobjede, to mu nitko ne može osporiti.”

Filipović spada u kategoriju najbogatijih hrvatskih sportaša, ali novac mu nikad nije bio u prvom planu niti motiv za borbe.

‘Nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj koji malo treba’

“Nisam najbogatiji, ima puno bogatijih od mene. No, nije bogat onaj koji puno ima, već onaj koji malo treba”, kazao je Mirko.

Kad Slavonca, iz mjesta Privlaka kraj Vinkovaca, žalosti ga egzodus mladih iz te regije, ali i iz Hrvatske.

“Nitko ne može biti zadovoljan s ekonomskom situacijom u Hrvatskoj, mladi odlaze jer nema posla. To je katastrofa… Pogledajte samo Slavoniju, u mojoj Privlaci je 200 kuća prazno”, upozorio je Mirko na gorući hrvatski problem, nezaposlenost.

‘Dečkima se ispričam poslije treninga’

Mirko Filipović zahtjevan je kad su u pitanju treninzi, kako prema sparing-partnerima tako i prema bivšim trenerima s kojima nije ostao u kontaktu.

“Teški su treninzi, znao sam se ponekad otresti na nekog, ali uvijek bih poslije kazao ‘oprosti’. Ispričam se, znaju ljudi da mi je žao”, kazao je Filipović.

Treneri su posebna priča.

“Svatko od njih dao je svoj doprinos mojoj karijeri, ovako ili onako. Bilo je i onih koji su me željeli uništiti. Ne želim govoriti o imenima ljudi koji nisu tu. A da su ovdje, onda mene ne bi bilo na istom mjestu. S njima ne želim dijeliti ni isto groblje, a ne prostoriju”, zaključio je Mirko Filipović.