CRO COP EMOTIVNIM OBRAĆANJEM RASPLAKAO CIJELU NACIJU: Legenda otkrila potresnu pozadinu prekida karijere

Legendarni hrvatski borac Mirko Cro Cop Filipović putem svog Facebook profila ponovno je istaknuo da mu je nastup na Rizinu bilo posljednje natjecanje u karijeri.

Filipović (42) je na Staru godinu osvojio Rizinov Grand Prix u Japanu, pobijedivši u finalu iranskog borca Amira Aliakbarija. Po povratku u Hrvatsku dao je naslutiti da mu je to bila posljednja borba u karijeri, a u razgovoru za Novu TV u utorak je to i potvrdio.

U srijedu ujutro je putem svog Facebook profila ponovio kako je njegovoj velikoj karijeri došao kraj, te se zahvalio svojim fanovima na podršci koju su mu pružali svih ovih godina. Njegov emotivni post na Facebooku prenosimo u cijelosti.





“Dragi prijatelji i svi vi koji ste pratili moju karijeru, želim vas obavijestiti, kako sam i rekao sinoć u dnevniku Nove TV, da je RIZIN GP bilo moje posljednje natjecanje. Nažalost, zdravlje mi je narušeno i nisam više u stanju pratiti ubitačan ritam i super naporne treninge koji su nužni za bavljenje bilo kojim sportom, a kamoli slobodnom borbom. Koljeno mi je teško oštećeno i puni se nekavom tekućinom nakon svakog napornijeg treninga, a takav je svaki. Čeka me peti operacijski zahvat na koljenu i deseti ukupno, a točnu metodu kojom će se pokušati sanirati znat ću tek za nekoliko tjedana nakon što obavim magnetnu rezonancu. Na desnom koljenu su već prije 8 godina otišli križni i kolateralni ligamenti, meniskus koji je izvađen, a uoči ovih zadnjih priprema je stradala i hrskavica i koljeno, više ne može trpiti krvave treninge a ni ja, da budem iskren. Tokom ovih priprema išao sam preko granica boli da odradim pripreme kako sam ih zacrtao i da budem spreman kako treba. Zadnja 4 tjedna nisam mogao više ni trčati od bolova u koljenu i više ne želim punktiranja koljena na kraju svakog tjedna ni opekline od leda koje imam po tom koljenu jer ga moram poslije svakog treninga lediti. Mučno je to. Ali, zainatio sam se i rekao da moram osvojiti Rizinov turnir i otići kao šampion, a to je neprocjenjivo. U zadnjih par dana dobio sam nekoliko basnoslovnih ponuda, ali sam se zahvalio na svima. Uvijek sam govorio da ću trenirati i boriti se dok mi treninzi budu predstavljali zadovoljstvo, ali više zaista ne mogu. Tijelo mi je izraubano od krvavih treninga i nema smisla ići dalje. Na kraju krajeva treba misliti na zdravlje i na život koji je ispred mene. Rekao sam da bih volio odraditi oproštajnu borbu u Japanu i to bi bilo sjajno, naravno, ukoliko uspijem sanirati koljeno da može izdržati još jedne pripreme, ali to je jako upitno. I to bi bilo eventualno moguće tek u drugoj polovici godine, ali i da se ta borba i ne dogodi odlazim sretan, zadovoljan i ispunjen. Odlazim na najbolji mogući način, kao pobjednik, a to je neprocjenjivo. Nažalost, mnogi veliki šampioni nisu imali taj privilegij i zadovoljstvo jer nisu znali kad treba stati i otišli su s nizom poraza, koji ne umanjuju njihovu veličinu i postignuća, ali ostavljaju gorak ukus. Mislim da je ovo najbolji trenutak za odlazak i zato sam posebno sretan. Jer, otići kao pobjednik, vjerujte, nema cijenu! Hvala svima od srca na podršci u mojoj, evo, 20 godina dugoj karijeri i hvala na svakoj poruci i toploj riječi koju ste mi uputili”, stoji u Mirkovom obraćanju naciji.