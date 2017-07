CONTE SPREMIO ODGOVOR MOURINHU: Chelsea šalje astronomsku ponudu za zvijezdu Reala

Talijanski stručnjak Antonio Conte pod hitno mora pronaći novo rješenje u napadu Chelseaja.

Diegu Costi javio je SMS porukom da je višak računajući da će napad pojačati Belgijcem Romeluom Lukakuom. Međutim, 24-godišnjak mu je okrenuo leđa u trenutku kada je na dresu Evertona stigla ponuda Manchester Uniteda.

Razočaran takvim raspletom situacije Talijan je odlučio krenuti po Alvara Moratu, napadača kojeg je i Jose Mourinho želio dovesti na sjever Engleske. Florentino Perez poručio je vodstvu Uniteda da rezervnog igrača neće pustiti za manje od 90 milijuna eura, pa su se okrenuli drogom rješenju.





Španjolski As objavio je u ponedjeljak da je Chelsea pripremio ponudu od 80 milijuna za Moratu. To je za deset manje nego što Real traži, ali ova dva kluba u znatno su boljim odnosima pa se očekuje da će doći do dogovora.

Prihvate li Madriđani ponudu Morata će navodno potpisati četverogodišnji ugovor prema kojem mu se smiješi plaća od šest milijuna eura po sezoni.