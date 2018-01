ĆIRO NITI NAJMANJE NE SUMNJA U PROSINEČKOG: ‘Roberte, budi pobjednik i sve ćeš ujediniti’

‘Ne bojim se za Prosinečkog, on je i sjajan psiholog i trener i vidjet ćete, uspjet će’, rekao je Ćiro o Prosinečkom

PROSINEČKI DOČEKAN PLJESKOM: ‘Razumljivo mi je da ste bili skloni Amaru. Nadam se da ovo neće narušiti moj odnos s Ivicom’

Kada je izabran za izbornika BiH, Ćiro Blažević dočekan je širokih ruku u susjednoj zemlji, a čini se i da je on jedini kojeg su tako dočekali.

Robert Prosinečki preuzeo je jučer i službeno klupu Zmajeva, unatoč brojnim medijskim tekstovima koji su bili pisani protiv njega. Ipak je BiH zemlja s tri podijeljena naroda, ali Ćiro ne brine niti najmanje za člana svoje brončane generacije:



‘Nadaren je trener i uspjet će’

“Prosinečki je jako nadaren trener i siguran sam da će s BiH postići rezultat. To sam rekao i svim svojim Bosancima, a nema tko me nije zvao kad je Prosinečki bio kandidat i sad kad je izabran za taj posao. Jedino, a i to sam im rekao, moraju ga slijediti, biti uz njega i reprezentaciju i vidjet će kakvog su sjajnog izbornika dobili”, rekao je Ćiro za Večernji list i dodao:

“Ma napravit će on atmosferu iako danas situacija nije sjajna. Znate kako je, uvijek vas dočekaju na nož kad nekamo dođete na takav posao, a pogotovu je tako u BiH. Samo su mene dočekali aklamacijom, sve ostale nisu. No, ne bojim se za Prosinečkog, on je i sjajan psiholog i trener i vidjet ćete, uspjet će. I to sam poručio svima u BiH. I držim da sam već svojim riječima u njihovim medijima ublažio taj ne baš topli doček kakav je Prosinečki dobio u medijima”, pojasnio je legendarni trener i dodao za kraj:

“Rezultat je taj koji stvara atmosferu i koji briše nekakve druge razlike. Dakle, Roberte, budi pobjednik i sve ćeš ujediniti bez obzira na sve ono što u startu nije bilo baš lijepo.”