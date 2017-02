ĆIRO BLAŽEVIĆ ZA NET.HR: ‘Htio bih da Rijeka bude prvak, a jasno je na kojoj bi poziciji Čačić trebao koristiti Mandžukića’

‘Trener svih trenera’ kako mu tepaju u narodu, Miroslav Ćiro Blažević, za Net.hr je prokomentirao mogućnost da izbornik Hrvatske Ante Čačić napadača Marija Mandžukića koristi na lijevom krilu u nadolazećem kvalifikacijskom susretu za SP protiv Ukrajine, trenutačnu situaciju u HNL-u, te o Ivanu Rakitiću koji je jedno vrijeme bio u igračkoj krizi.

Izbornik Ante Čačić i team menadžerica Iva Olivari u nedjelju su bili među trima delegacijama nacionalnih vrsta na stadionu u Torinu. Čačić je uživo imao priliku na terenu vidjeti trojicu Hrvata, Marija Mandžukića na lijevom krilu, gdje ga on u nacionalnoj vrsti nije koristio, te Ivana Perišića i Marcela Brozovića.

Kako se “akcija Ukrajina” bliži, a Ivan Perišić neće moći igrati u toj utakmici zbog crvenog kartona koji je zaradio u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na SP u Rusiji 2018. godine protiv Islanda, postoji mogućnost da Mandžukić zaigra upravo na lijevom krilu. To je sad jedna od opcija. Nazvali smo Miroslava Ćiru Blaževića kako bi nam prokomentirao tu mogućnost.

‘Slažem se s Čačićem…’

“Mislim da je Čačić dobro razmislio i još uvijek intenzivno razmišlja o soluciji da Mandžukića stavi na poziciju lijevog krila. Vjerujem da je takvom polivalentnom igraču kao što je Mandžukić sasvim svejedno koju poziciju igra. On igra u sve tri faze nogometne igre. Nije isključeno da će mu ta pozicija donijeti mogućnost više prilika u gol šansi i on bi na toj poziciji mogao biti vrlo efikasan. S lijeve uđe na desnu, ima taj startni korak da desnom šutira. Mislim da će Čačić pogoditi ako ga bude koristio na lijevoj strani. Slažem se s njim u tom pogledu”, kazao nam je Ćiro Blažević i osvrnuo se na trenutačnu situaciju u HNL-u. Naime, Rijeka je jesenski prvak. Društvo s Rujevice igra šampionski nogomet i prvi put u svojoj povijesti mogli bi osvojiti naslov prvaka Hrvatske.



‘Šanse Dinama i Rijeke za titulu su podjednake, ali…’

“Mislim da se to neće dogoditi. Iako su šanse podjednake i nema izrazitih favorita. Hrvatska liga je takva da u njoj sad svako svakog može dobiti. Onaj tko bude imao konstantniju formu i postojanost, taj će prvi presjeći ciljnu vrpcu. Monotonija je već bila nastupila ako se uzme u obzir da Dinamo već 11 godina dominira u prvenstvu. Zato bi za dobrobit lige i nogometa u Hrvata bilo dobro da Rijeka bude prva. To bih i ja htio, upravo zbog toga što sam kazao. No, mislim da će Dinamo ipak na kraju biti prvi”.

Sad je i Sammir došao u Dinamo s etiketom spasitelja hrvatskog prvaka, čovjeka koji bi trebao odvesti Dinamo prema tituli.

“Ako Sammir bude ono što očekujem od njega, onda bi mogao biti taj koji će biti uteg na vagu Dinama u lovu na naslov protiv Rijeke”.

Čeka se finaliziranje pregovora Rijeke i Jelavića

I Rijeka svog konja za utrku ima. Čeka se finiširanje razgovora s Nikicom Jelavićem i njegovo stavljanje potpisa na vjernost aktualnom jesenskom prvaku HNL-a.

“Nikica je provjeren igrač. Kvaliteta koja bi bila veliki adut Riječana. U to nema dvojbe”.

Ivan Rakitić vratio se u prvih 11 Barcelone nakon krize i pada forme zbog koje je ispao iz prve momčadi. To je dobra vijest i za Ivana i za Čačića. Ne moramo niti naglašavati koliko je Raketa važan za ambicije Hrvatske i Barcelone.

“Ma, vrijeme vam na kraju iskristalizira sve vrijednosti, a on je kvalitetan igrač, prekvalitetan da ne bi imao svoje mjesto u Barceloni”, završio je Ćiro Blažević.