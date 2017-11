ČILIĆ PORAZOM OTVORIO MASTERS: Hrvat imao pobjedu u svojim rukama, ali na kraju je slavio Nijemac

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić porazom od Nijemca Alexandera Zvereva u susretu 1. kola skupine “Boris Becker” započeo je svoj nastup na ovogodišnjem ATP “mastersu” u Londonu, mladi je Nijemac bio bolji sa 6-4, 3-6, 6-4 nakon dva sata i pet minuta igre.

Čiliću je ovo treće sudjelovanje na završnom “mastersu” i treći je put izgubio u svom prvom dvoboju. No, dok je 2014. i 2016. gubio od prvih igrača svijeta u tom trenutku, Novaka Đokovića i Andyja Murraya, ovoga je puta izgubio susret protiv sebi ravnoga suparnika i to nakon što je bio u dobitnoj poziciji.

Naime, Čilić je u trećem setu vodio sa 3-1 i imao 0-30 na servis Zvereva, no nije uspio doći niti do “break-lopte”, da bi sljedećem gemu imao 40-15 na svom servisu, ali je potom izgubio četiri poena zaredom i tako ostao bez prednosti. Nakon što je uspio izjednačiti na 3-3 u odlučujućem setu, Zverev je podigao razinu svoje igre, dok je Čilićeva pala i to je rezultiralo gubitkom servisa našega igrača kada je servirao za ostanak u meču i to bez osvojenog poena.

Susret nije dobro počeo za Čilića koji je izgubio servis u prvoj igri. Zverev je u tom prvom gemu bio čvršći u svakoj izmjeni udaraca s osnovne linije ui zasluženo stigao do “breaka”. Serijom pogrešaka mladi je Nijemac u četvrtoj igri ponudio Čiliću “break-loptu”, ali ju je i odlično neutralizirao asom.



Što je susret više odmicao, to je Čilić bio sigurniji na svom početnom udarcu te do kraja prvoga i tijekom drugoga seta nije dopustio niti jednu “break-loptu” Zverevu. On je uspio oduzeti servis suparniku na početku druge dionice igre i povesti sa 2-0, da bi kod 5-2 imao i priliku za još jedan “break” koji bi mu osigurao da servisom otvori i treći set. No, Zverev je tu set-loptu otklonio dobrim servisom i smečem nakon njega.

ATP – Alexander Zverev remporte son premier match au Masters en battant Marin Cilic https://t.co/ALsvMuMiiI pic.twitter.com/tcrWuq9KVl — WYN TENNIS (@WYN_Tennis) November 12, 2017

Treći set je započeo slično kao i drugi, Čilić je kod 1-1 oduzeo servis Zverevu, potom i sigurno potvrdio “break”, ali situacija je krenula u nepovoljnom smjeru po našeg igrača u šestoj igri. Čilić je imao veliku priliku za vodstvo od 4-2, ali je promašio “zicer” forhend, da bi na “break-loptu” pokušao smečom uhvatiti lob suparnika, a činilo se kako bi taj udarac Zvereva išao u aut. Čilić nije pustio da loptica padne, a smeč je promašio i tako izgubio prednost.

Kod servisa za ostanak u meču ponovila se situacija iz prvog gema dvoboja kada je Zverev u svakoj izmjeni udarac s osnovne linije bio agresivniji što mu je na kraju donijelo i pobjedu.

Čilić i Zverev su se sastali pet puta, a ovo je bila četvrta pobjeda 20-godišnjeg Nijemca.

Bio je ovo sedmi susret kojega je Čilić odigrao na “mastersu” u karijeri, a dosada je ostvario samo jednu pobjedu, u 3. kolu prošle godine protiv Japanca Keija Nishkorija.

U prvom susretu ove skupine Švicarac Roger Federer svladao je Amerikanca Jacka Socka sa 6-4, 7-6 (4).

Tako će u susretima 2. kola u utorak igrati Čilić i Sock te Federer i Zverev.

U susretima 1. kola skupine “Eltingh/Haarhuis” natjecanja parova Amerikanac Ryan Harrison i Novozelanđanin Michael Venus nadigrali su Finca Henrija Kontinena i Australca Johna Peersa sa 6-4, 7-6 (8), dok su Francuzi Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut nadigrali Nizozemca jean-Juliena Rojera i Rumunja Horiju Tecaua sa 1-6, 7-6 (7), 10-8.