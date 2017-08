ČILIĆ POBJEDOM OTVORIO US OPEN: Amerikanac namučio hrvatskog asa, slijedi težak izazov protiv starog poznanika

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo US Opena nakon što je u 1. kolu svladao Amerikanca Tennysa Sandgrena sa 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 nakon dva sata i 47 minuta igre.

U dvoboju protiv 26-godišnjeg debitanta na US Openu primjetno je bilo kako Čilić nije u natjecateljskoj formi te je do pobjede došao mnogo teže od očekivanog. O tome kako je imao sreće što je igrao protiv nedoraslog suparnika najbolje govori i podatak da je napravio čak 57 neprisiljenih pogrešaka.

Čilić je jako dobro ušao u dvoboj, služio ga je početni udarac, a stalno je i prijetio “breakom”. U drugom gemu dvoboja nije iskoristio “break-loptu”, no ipak je oduzeo servis suparniku za prednost od 3-1, a kod rezultata 4-1 imao i 15-40, no nije pogodio forhend za vodstvo od 5-1. Zatim se set počeo komplicirati, Čilić je vrlo loše servirao u gemu kod svoje prednosti od 5-3 i Sandgren je uspio vratiti “break”. Ipak, Čilić je odmah u sljedećoj igri još jednom oduzeo servis Sandgrenu i stigao do prvog seta.

Marin In Motion: .@cilic_marin gets past an inspired Sandgren 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 to reach R2 at the #USOpen. https://t.co/vKNs700jmx pic.twitter.com/fqE3Nh23M0 — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2017

Drugi je set krenuo loše, Čilić je izgubio servis u prvoj igri, no odmah potom je vratio zaostatak bez izgubljenog poena. Novim “breakom” za 3-1 Čilić je stigao do prednosti i u drugom setu i zatim j zadržao do kraja te dionice igre.

.@cilic_marin has already hit 48 winners vs. Sandgren. He's a set away from victory at 3-3 in the 4th set. https://t.co/WagFRSLeX9 #USOpen pic.twitter.com/knFwDCv7mX — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2017

Nažalost, i treći je set započeo loše, Čilić je odmah na početku izgubio servis, no ovaj se put nije uspio vratiti. Sandgren je imao velikih problema zadržati svoj početni udarac nakon “breaka”, ali naš igrač nije stigao niti do “break-lopte”. Amerikanac se “stisnuo” kada je servirao za set, nije iskoristio 40-15, a zatim je bio suočen s dvije “break-lopte” no Čilić je olako promašio retern nakon drugog servisa i ispustio priliku za povratak u treći set. Potom je Sandgren iskoristio treću set-loptu odličnim servisom.

Dvoboj se mogao dodatno zakomplicirati početkom četvrtog seta, kod rezultata 1-1 Čilić je morao asom spašavati “break-loptu”. Kasnije se Čilić stabilizirao na svom početnom udarcu, a kod svoje prednosti od 4-3 u gemu koji je trajao više od 10 minuta uspio iskoristiti četvrtu “break-loptu” kojom je stigao do servisa za meč.

Pobjednik US Opena otprije tri godine taj je zadatak obavio bez izgubljenog poena.

#USOpen

Andy Murray❌

Novak Djokovic❌

Milos Raonic❌

Stan Wawrinka❌

Kei Nishikori❌ Is the ATP Tour too gruelling?https://t.co/0uFXuh6kwu pic.twitter.com/U8GNAIGP13 — BBC Sport (@BBCSport) August 28, 2017

Sljedeći Čilićev suparnik bit će Nijemac Florian Mayer. Čilić i Mayer dosada su se sretali pet puta, omjer pobjeda je 3-2 za našeg igrača koji je dobio i sva tri posljednja dvoboja uključujući i onaj u 2. kolu ovogodišnjeg Wimbledona.