ČILIĆ POBJEDNIČKI KRENUO U NOVU GODINU: Hrvatski as izborio četvrfinale u Indiji

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u indijskom Puneu nakon što je u srijedu u 2. kolu svladao 148. igrača svijeta Indijca Ramkumara Ramanathana sa 6-4, 6-3 poslije sat i 13 minuta igre.

Povratak nakon šoka

Šesti tenisač svijeta i prvi nositelj turnira u Puneu djelovao je uvjerljivo u prvom setu sve do trenutka kad je kod vodstva 5-3 trebao servirati za set. Do tada je na svoj servis izgubio samo jedan poen, a onda je Ramanathan neočekivano došao do “breaka”. No, taj šok nimalo nije utjecao na Čilića koji je u sljedećem gemu na servis protivnika bez izgubljenog poena zaključio prvi set u svoju korist.

U drugom setu Čiliću je bio dovoljan jedan “break”, u četvrtom gemu, a potom je rutinski zaključio meč i očekivano izborio četvrtfinale gdje ga čeka 81. igrač svijeta Francuz Pierre-Hugues Herbert, s kojim dosad još nije igrao.