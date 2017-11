ČILIĆ BEZ POLUFINALA PARIZA I ČETVRTOG MJESTA NA ATP-U: Francuz izbacio najboljeg hrvatskog tenisača

Pobjedom je imao priliku skočiti na četvrto mjesto na ATP listi, ali do toga ipak neće doći.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u polufinale ATP turnira iz serije “masters 1000” u Parizu. Bolji od njega je u četvrtfinalu bio 35-godišnji Francuz Julien Benneteau sa 7-6 (5), 7-5 nakon više od dva sata igre.

Bio je to četvrti međusobni susret Čilića i Benneteaua i prva pobjeda francuskog veterana.

¡BENNETAU! 👏👏👏 7-6, 7-5 para derrotar al tercer favorito del torneo, Marin Cilic, y llegar a semis de su casa 🇫🇷.pic.twitter.com/z8WbuqRIUs — bckhand (@bckhand) November 3, 2017

Čilić je u petak propustio veliku priliku za prolazak u polufinale Pariza drugu godinu zaredom, nakon nesigurnog početka i gubitka servisa u trećoj igri susreta 29-godišnji Međugorac odigrao je četiri sjajna gema zaredom. Čilić je u tom razdoblju uvjerljivo držao svoje servise te dva puta oduzimao servis Benneteauu, no kada je morao odličan posao dovršiti i odservirati za prvi set dogodio se novi neočekivani pad.

Čilića u toj devetoj igri nije služio prvi servis, no svejedno je stigao do set-lopte. Nažalost, njegov napad u tom poenu nije donio željeni rezultat, a zatim se sve do kraja dvoboja mučio. Kod rezultata 5-5 morao je spašavati “break-loptu” Francuza, a u “tie-breaku” je izgubio prvi poen na svom početnom udarcu i stalno bio u zaostatku. Tri je puta Čilić uspijevao nadoknaditi “mini-break” zaostatka, ali je na prvu Benneteauovu set-loptu napravio dvostruku servis pogrešku nakon koje više nije bilo popravka.

I drugi je set Čilić započeo gubitkom servisa, ali i instantnim povratkom izgubljenog. No, iako je u većem dijelu druge dionice bio bolji igrač, naš tenisač nikako nije mogao stići do prednosti da bi u situaciji kada je morao servirati za ulazak u drugi “tie-break” napravio je tri velike pogreške kojima je omogućio Benneteauu dvije vezane meč-lopte. Prvu je Čilić uspio neutralizirati dobrim napadom, no na drugu se Benneteau uspio obraniti, a zatim i odličnim forhendom poentirati za veliku pobjedu.

INCROYABLE @julienbenneteau ! Le tricolore écarte Marin Cilic et se qualifie pour le dernier carré du @RolexPMasters (7/6[5] / 7/5) pic.twitter.com/zvuSZ4OehC — FFT (@FFTennis) November 3, 2017

U polufinalu će Benneteau igrati protiv boljeg iz dvoboja Amerikanca Jacka Socka i Španjolca Fernanda Verdasca.

Ranije u petak polufinale su osigurali prošlogodišnji finalist Amerikanac John Isner koji je svladao najboljeg argentinskog tenisača Juana Martina del Potra sa 6-4, 6-7 (5), 6-4 te Srbin Filip Krajinović koji je do polufinala stigao nakon što mu je prvi tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal predao četvrtfinalni meč bez borbe zbog bolova u desnom koljenu.