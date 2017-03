CIBONI MINIMALNA PREDNOST UOČI UZVRATA: Reynolds i Rozić predvodili ‘vukove’ do pobjede protiv Chalona

Košarkaši Cibone u prvom su susretu četvrtfinala FIBA-ina Eurokupa na svom terenu svladali francuski Elan Chalon sa 87-85 (22-23, 26-25, 20-20, 19-17).

U dvoboju sastava podjednake kvalitete niti jedan sastav nije uspio ostvariti prednost veću od šest razlike u niti jednom trenutku, a na u samoj završnici Cibona je uspjela stvoriti minimalnu prednost pred uzvrat u Chalon-sur-Marneu za 13 dana.

Od -2 do +5

Odličnom obranom u završnici Cibona je zaostatak 78-80 uspjela pretvoriti u vodstvo 85-80, ali Bouteille je pogodio tricu za 85-83 13 sekundi prije isteka vremena. Do kraja dvoboja Reynolds je lijepim prodorom povisio na 87-83, no potom je Roberson izborio dva slobodna bacanja koja je iskoristio za 87-85. Cibona je imala još jedan napad do kraja dvoboja, ali Rozićev pokušaj trice iz kuta nije bio precizan.

Scotty Reynolds predvodio je Cibonu sa 20 koševa i 15 asistencija, kapetan Marin Rozić je dodao 17 ubačaja, dok je kod Chalona John Roberson ubacio čak 39 poena.