ČERVAR ZA NET.HR: ‘Srce mi je bolje proradilo kad sam čuo tu vijest. Srbija? Prijete nam da će imati ratnike, ali s ovakvom publikom…’

Domagoj Duvnjak vratio se nakon višemjesečnog oporavka od ozljede i to je posebno rasveselilo izbornika.

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar objavio je u utorak popis 28 igrača na koje računa za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se od 12. do 28. siječnja 2018. održava u Hrvatskoj. Tom je prilikom progovorio o planu priprema te je otkrio zašto ga ova situacija podsjeća na prvenstvo u Portugalu.

Pet novih igrača

“Imamo sedam mladih i pet novih igrača te njih devet koji su visoki preko dva metra. To je bitno. Problem je što nećemo imati cijelu momčad na okupu tijekom cijelih priprema. U prvoj fazi priprema u Ivanić-Gradu od 18. do 24. prosinca neće biti Nijemaca i još nekih, dok će se veći dio njih priključiti od 26. prosinca. Završne pripreme počinju 1. siječnja u popodnevnim satima u Splitu i tamo smo sve do početka prvenstva. Pokušat ćemo pripreme temeljiti na tri pravca. Bitno je imati tehničko-taktičku pripremu, psihološku te fizičku spremu”; kazao je izbornik tijekom konferencije za novinare i nastavio.

Uz listu od 28 reprezentativaca za #ehfeuro2018 izbornik Červar objavio je i popis 21 igrača na koje računa za prvu fazu priprema. #CROhandball #iznadsvihHrvatska pic.twitter.com/ad73nZoDaI — HRS (@HRStwitt) December 5, 2017

Teško do medalje

“Moramo odrediti cilj. Nije nam lako. Nikada nismo imali težu situaciju. Sve me nekako podsjeća na prvenstvo u Portugalu. Ako želimo nešto napraviti na ovom prvenstvu, moramo to postići preko najjačih reprezentacija. Domaćini smo i zbog toga pored svih problema moramo gledati prema mjesecu jer kažu ako i napraviš pogrešku, svejedno si među zvijezdama. Znamo da će biti teško doći do medalje. Reprezentacija treba biti tim bez zvijezda i sretan sam što se naši igrači ponašaju skromno. Tražimo timske igrače i one koji će biti u stanju podnijeti odgovornost. Igrač mora biti pobjednik ne samo fizionomijom, već i karakterno”, poručio je Červar.

Posebno je izbornik sretan jer je Domagoj Duvnjak (29) proteklog vikenda odigrao je prvu utakmicu nakon sedam i pol mjeseci stanke zbog ozljede.

Povratak Duvnjaka

Duvnjak je bio izvan pogona još od travnja kada je podvrgnut operaciji lijevog koljena. Nadao se da bi se na teren mogao vratiti početkom studenog, ali njegov povratak malo se odužio.

Ove subote napokon je zaigrao za Kiel koji je u 15. kolu njemačkog prvenstva svladao posljednjeplasirani Hüttenberg s 33-24. Duvnjak je zabio tri pogotka i upisao jednu asistenciju.

“Radujem se njegovom povratku. Ja sam ga uveo u reprezentaciju. On je dio našeg tima i nekako bi se osjećalo kao da nam nedostaje. Kad smo čuli tu vijest, kad je on nastupio prvi put sad na zadnjoj utakmici, naravno da mi je srce malo bolje radilo. Sve mi je bilo bolje. To me ispunjava. Volio bih da smo svi zajedno, da je obitelj na okupu i ova generacija s njim na čelu. On je lider generacije i volio bih da ostvare svoje snove”, rekao izbornik za Net.hr.

Hrvatska reprezentacija nalazi se u skupini A sa Švedskom, Srbijom i Islandom. Sve tri utakmice grupne faze odigrat će u Splitu, a prvenstvo otvara u već rasprodanoj u Spaladium Areni protiv Srbije.

Otvaranje sa Srbijom

“Rekao sam da smo privilegirani da igramo u metropoli sporta. To je Split. Tamo je blizu i Hercegovina. Prijete nam Srbi da će oni imati ratnike, ali s ovakvom publikom bit će nam mnogo lakše. Znam da nam neće biti lako, moramo se protiv svakoga boriti iz petnih žila, moramo dati sve od sebe, ne smijemo se štedjeti. Međutim priznajte da s onakvim ljudima…To koliko emocija jug može dati, koliko ih Split može dati , malo tko drugi može”, poručio je izbornik.

U međuvremenu, specijalizirani rukometni portal Handball Planet sedmu godinu zaredom organizira izbor najboljeg rukometaša na svijetu.

Ove godine među 32 odabrana nalazi se srednji vanjski igrač Vardara i Hrvatske Luka Cindrić (24). Konkurencija na poziciji srednjeg vanjskog su mu Nikola Karabatić (PSG) Mate Lekai (Veszprem) te Andy Scmid (Löwen).

Trenutnono vodi Cindrić s 44% glasova, a odluka o pobjedniku bit će objavljena za dva dana.

Cindrić rukometaš godine?

“Moram se pohvaltiti da sam Cindrića primijetio još u Karlovcu. Drago mi je zbog njega. On je jedan dečko koji je jako posvećen onome što radi. Uvijek mi se posebno sviđalo kod njega što je uvijek vjerovao u sebe. Kad je netko posumnjao u njega on je imao vjere u sebe. Ima ogromno samopouzdanje. Ne štedi se, bori se. On ide glavom tamo gdje netko ne bi ruku stavio. Volio bih da osvoji nagradu. Navijam za njega. Što da vam kažem, svima njima želim, ono što bio se reklo, da ostvare svoje snove”, završio je izbornik.

Naš Domagoj Duvnjak vratio se rukometu nakon duge ozljede. Prošlo je 255 dana odkako je zadnji put zaigrao, a u povratničkoj utakmici za svoj @thw_handball zabio je 3 pogotka. Dobrodošao natrag Dule! #iznadsvihHrvatska #DuleIsBack #CROhandball https://t.co/XgJcQhm41X — HRS (@HRStwitt) December 3, 2017

Hrvatski rukometaši natjecanje u skupini, inače, otvaraju 12. siječnja protiv Srbije. Potom slijedi dvoboj s Islandom (14. siječnja) i Švedskom (16. siječnja).

U drugi krug će se plasirati po tri najbolje momčadi iz svake skupine, a hrvatskli rukometaši se križaju sa skupinom B u kojoj su Francuska, Bjelorusija, Norveška i Austrija.

Pripreme za Europsko prvenstvo na rasporedu su od 18. do 24. prosinca te od 26. do 31. prosinca u Ivanić-Gradu. Završna faza priprema počet će 1. siječnja 2018. u Splitu, a u sklopu te faze priprema odigrat će se i pripremna utakmica protiv Crne Gore. Susret je na rasporedu 5. siječnja u Spaladium Areni.