ČERVAR NA MUKAMA: ‘Srbija je veliki protivnik, ali posebno se moramo pripremiti na ono što nas čeka poslije’

Hrvatska rukometna reprezentacija igrat će u skupini A Europskog prvenstva koje će se od 12. do 28. siječnja 2018. održati u našoj zemlji, zajedno s reprezentacijama Švedske, Srbije i Islanda, odlučeno je na ždrijebu koji je u održan u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

“Teška skupini? Sudbina je takva bila. Nikad nisam previše kalkulirao. Moramo ići korak po korak. To je najbolja kombinacija. Moramo razmišljati o sebi, a onda ćemo analizirati suparnike”, kazao je Lino Červar za RTL.

U trenutku kada je izvučeno da Srbjia ide u skupinu A dvoranom su se čuli uzdasi.

LUDNICA U LISINSKOM: Červar i društvo pred teškim izazovom, Hrvatska u skupini smrti, kuglice spojile Kauboje i Srbiju



“Posebno me veseli što ćemo igrati u Splitu. Ne sumnjam da ćemo napraviti sve da im se zahvalimo na podršci 2009. Srbija je veliki protivnik, za njih ćemo se pripremiti kao i za sve ostale”, dodao je Červar, koji vidno nije bio spretan ždrijebom.

Ako Hrvatska prođe skupinu križa se sa svjetskim prvacim i doprvacima – Francuskom i Norveškom.

“Uvijek gledam s pozitivnim stavom. Ako uspijemo ići u križanje, iz grupe B igramo s prvacima i doprvacima svijeta. Trebamo zapeti i dati sve od sebe. Na tome ćemo poraditi. Vjerujem u reprezentaciju i srce ćemo ostaviti. Treba se dobro pripremiti i da budemo zdravi. Imam ideju ako ćemo izgledati. Ali to neću otkriti. Sav sam unutra. Osjećam se jako odgovornim”, kazao je izbornik pa se osvrnuo na momčad.

“Bit će to spoj mladih i iskusnih igrača. Moramo biti borbeni i ponosni i igrati s puno strasti. To građani očekuju od nas. Vjerujem u igrače i sve ćemo napraviti da osvjetlamo obraz. Nacija će tražiti zlato? To je dobro čuti. Drago mi je da se od nas imperativno to traži, a mi nemamo niti svoju kuću – rukometni dom, ali u prošlosti smo se znali nositi s problemima”, završio je.