ČERVAR ODGOVORIO LEGENDARNOM MAKEDONCU: ‘Ja stari vuk? Odakle mu pravo da išta komentira’

Hrvatski izbornik odgovorio je legendi makedonskog rukometa.

Želje su jedno, a mogućnosti nešto drugo. Lino je stari vuk, ali mislim da je njegovo vrijeme prošlo. Najveće uspjehe je napravio kao izbornik Hrvatske i ovo mu je zahvalnost za kraj karijere, da pokuša napraviti jedino što nije. Ovo mu je nagrada Hrvatskog rukometnog saveza, izjavila je legenda makedonskog rukometa Pepi Manaskov nekoliko dana uoči početka Europskog rukometnog prvenstva.

Na taj je način nekadašnji lijevi vanjski Pelistera, Celja, Vardara, poručio je da Červar ovaj put neće isporučiti dobar rezultat. Kao što je bilo u njegovom prvom mandatu. Aktualni hrvatski izbornik nije mu ostao dužan pa je odgovorio na njegove tvrdnje u razgovoru za RTL.



Červarov odgovor

“Mislim da se ne bi trebalo na to obazirati. Čudim se zašto su naši mediji to prenijeli. To mi je vrlo interesantno. Zbog čega? Da me provociraju, da me možda motiviraju? Ja sam jedan od najtrofejnijih trenera na ovom području. Šteta da čovjek, odnosno igrač koji imao dobru karijeru, a to sada više ne radi…da si uzme pravo ocjenjivati druge. To je loše za sport. To nije zbog mene. Meni nitko ne može naškoditi. Znam što sam napravio pa i u Makedoniji. Oni ne bi imali reprezentaciju da ja nisam s tom djecom radio”, odgovorio je Červar.

Ovim putem istaknuo je kako želi zemlji donijeti prvo zlato na Euru, ali i da poštuje svaki medalju. Naime, dok je Slavko Goluža osvajao bronce često je bio meta kritika.

“Nisam je nikad osvojio. Poštujem svaku medalju. Svaka ima svoju vrijednost, ali neće mi netko zamjeriti da želim najviše postolje. To naravno nije garancija da će tako biti. No, kako često govorim ako visoko ciljam idem prema mjesecu, ali ako pogriješim ostajem među zvijezdama. Sva prvenstva i sve utakmice su učestale. Svaki siječanj moramo opet na provjeru. Znaš kako to ide kod nas, ako pobijediš si dobar, ako izgubiš loš. Kod nas je iznimno slučaj da zaista pobjednici pišu povijest”, završio je.