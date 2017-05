ZAVRŠILE PRIPREME U POREČU: Červar detektirao glavni problem hrvatskog rukometa i pozvao na jedinstvo

Hrvatska rukometna reprezentacija završila je u nedjelju prvi dio priprema pod vodstvom izbornika Line Červara u Poreču.

Od početnih 31 igrača na popisu do kraja priprema u Poreču bilo je 27 imena nakon što je Alen Blažević otkazao zbog ozljede, Željko Musa u dogovoru propustio pripreme, a Josip Šarac i Josip Božić Pavletić zbog bolesti i ozljede napustili Poreč.

“Bila je ovo prva provjera igrača i potencijala koji imam ispred sebe za moju viziju igre. Drugo, pokušao sam upoznati igrače s načinom rada kako ćemo raditi sve do početka Eura. Upoznao sam ih s asistentima kojih je možda velik broj, ali mogli su svi vidjeti kako je sve točno proračunato i da svatko radi svoj dio posla. Radimo takav način treninga koji bi prema mom sudu i uvjerenju mogao pomoći napretku svih igrača iako smo malo vremena zajedno”, kazao je Lino Červar koji je zadovoljan priveo pripreme kraju.

Izbornik je pozvao i sve navijače da već sada krenu biti potpora reprezentaciji i da na vrijeme kupe ulaznice za Europsko prvenstvo kako bi u Splitu i Zagrebu mogli svojim navijanjem nositi reprezentaciju do pobjeda.



Poruka navijačima

“Najbolja poruka na ovom Europskom prvenstvu bit će ta moć zbližavanja ljudi. Ne bih nikako htio da se reprezentacija svojata, već da zaista svi građani budu uz nas. Šaljem poruku navijačima da se što prije rasprodaju dvorane i da kupe ulaznice kako bi mogli biti uz nas. Moramo biti naoružani borbenošću i odgovornošću jer smo uvijek bili miljenici navijača. Želim da se sve dvorane za EP rasprodaju jer će ovo biti najjače Europsko prvenstvo ikada. Želim da ova generacija napravi veliki uspjeh. Vjerujem da će građani u Splitu i Zagrebu cijeniti našu borbu. Pozitivno gledam na sve i moram biti optimist jer samo tako možemo doći do rezultata”, dodao je.

Uz velik broj igrača koji su bili na prvim pripremama uvijek se spominju i dodatna imena koja bi se mogla priključiti momčadi, a Červar je na tu temu istaknuo koji su kriteriji za nositi hrvatski dres.

“Uvijek sam bio stava da je igrati za reprezentaciju najveći sportski uspjeh koji je iznad svih klupskih uspjeha. Nositi dres s grbom je velika privilegija, ali i odgovornost. Zato nije svejedno tko igra u reprezentaciji. Moraju igrati zaista posebni igrači koji imaju nešto više od nekih drugih sportaša. To se pokazalo u svim sportovima. Reprezentacija je strukturirana tako da tu ne igraju pojedinci koji su na neki način kupljeni, već oni koji su dobrovoljno pristupili momčadi zbog svojih uvjerenja i biti igrač reprezentacije nije za svakoga. I to će uvijek biti moj kriterij za sastavljanje reprezentacije”, kazao je Červar, naglasivši kako je jedan od njegovih ciljeva i izgradnja rukometnog doma koji toliko nedostaje našem rukometu, najtrofejnijem momčadskom sportu.

“Moj životni cilj je rukometni dom i neću biti zadovoljan dok ga ne dobijemo. To bi trebali osjećati i igrači i čelnici Hrvatskog rukometnog saveza. Ne mislim na veliki luksuz već na funkcionalni objekt koji bi uvelike pomogao hrvatskom rukometu. Dvorane koje su izgrađene nisu rukometne dvorane. Ne možemo prihvatiti na hrvatski prvak igra na kraju grada u dvorani koja prokišnjava. Nemamo Dvojku u Domu sportova, nemamo Velesajam, nemamo Svetice. Nama treba rukometni dom. Rukomet je najtrofejniji momčadski sport i to nam daje za pravo da budemo uporni i prkosni da dobijemo što smo zaslužili kako bismo lakše odgojili nove Baliće, Metličiće, Džobme itd. To bi bila velika stvar i najbolja investicija jer nema bolje investicije od ulaganja u mlade ljude”, istaknuo je na kraju hrvatski izbornik.