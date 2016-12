ČELNIK UEFE U ZAGREBU: ‘Hrvatskoj reprezentaciji prijeti drastična kazna! Regionalna liga? Moguće je…’

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin stigao je u Zagrebu.

Novi predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin tijekom jednodenvnog posjeta Zagrebu rekao je kako je “Hrvatska fenomen u igračkom smislu i radi čuda na terenu, ali i ima i probleme koje treba riješiti”, dodajući da su jedan problem navijači, a drugi iznimno loša infrastruktura te istaknuo kako našoj reprezentaciji i klubovima prijete drastične sankcije u slučaju ponavljanja navijačkih izgreda.

“Hrvatska nije poznata samo po fenomenalnim igračima, nego i po problemima koje treba riješiti. Svi Savezi imaju svoje probleme, a ja u Hrvatskoj vidim dva problema. Jedan problem su navijači koji može dovesti do najdrastičnijih sankcija reprezentacije i klubova. Drugi problem je dosta loša infrastruktura, jedna od najlošijih, ako uspoređujemo sa sličnim državama”, rekao je predsjednik UEFA-e na početku svog obraćanja na konferenciji za medije održanoj u utorak u Zagrebu, nakon što je s izaslanstvom Hrvatskog nogometnog saveza posjetio predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, a prije prijema kod hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Razgovor s premijerom

“S premijerom smo razgovarali i o infrastruktri i o navijačima. UEFA će uvijek pomagati oko poboljšanja infrastrukture, ali HNS prije svega treba pomoć lokalnih i državne vlasti. Što se navijača tiče, mi ih ne možemo sankcionirati. Tu HNS i država moraju učiniti svoje. Upozorio sam premijera i Davora (Šukera) da hrvatskoj reprezentaciji i klubovima prijete najoštrije sankcije”, rekao je Čeferin o sadržaju razgovora s hrvatskim premijerom kojem je tijekom razgovora poruke poslao i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker:

“Zahvalili smo se premijeru na prijemu i istaknuli nadu da ćemo doći do pravičnog zakona o huliganima, do pravičnog zakonu o raspodjeli sredstava od kladionica i da ćemo moći izgraditi jedan normalan stadion.”

Regionalana liga

Predsjednik UEFA-e odbacio je bilo kakvu povezanost europske krovne nogometne organizacije s navodnim pokretanjem regionalne lige u državama s područja bivše Jugoslavije.

“To je neki lokalni dužnosnik prezentirao svoju ideju i nastala je velika priča. UEFA nije sudjelovala u nikakvim dogovorima o pokretanju lige niti su za to pripremljena bilo kakva financijska sredstva. Dobili smo više ideja o takvim, međudržavnim ligama i u budućnosti ne isključujemo mogućnost da se organizira, ali to ne znači da će biti uključene samo države s područja bivše Jugoslavije. No, nije se dogodilo ništa više od razmišljanja o tome”, izjavio je 49-godišnji Slovenac, a s njegovim odgovorom se u potpunosti složio i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker.

Zajedno s @janicak održao sam sastanak s predsjednikom @UEFA Aleksanderom Čeferinom i predsjednikom @HNS_CFF Davorom Šukerom pic.twitter.com/XD5qFKb7S1 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 20, 2016

Odgovarajući na pitanje trebaju li dužnosnici HNS-a protiv kojih su podignute optužnice iz moralnih razloga odstupiti, Čeferin se u pozvao se na svoj poziv.

Sudski procesi

“Kao predsjednik UEFA-e i pravnik ne mogu komentirati sudski proces koji je u tijeku. Presumcija nevinosti je za mene bitna stvar. Kad proces završi i bude donesena pravomoćna presuda, tad ću i ja zauzeti stav.”

Čeferin je odbacio i mogućnost da se UEFA na bilo koji način uplete u unutrašnje probleme Hrvatskog nogometnog saveza, kao što su prozivanja za korupciju i problemi sa sudačkom organizacijom.

“Za UEFA-u je važno da su izbori demokratski i da su svi izabrani demokratskim putem. Ne znam u kom se smislu Vlada miješa u rad Saveza ili HNS ne poštuje zakone. Ako netko ne poštuje zakon, onda mora reagirati država”, izjavio je Aleksander Čeferin koji se u posljednje vrijeme morao braniti od optužbi da je dopustio elitizaciju Lige prvaka, što će u konačnici dovesti do još većeg jaza između najmoćnijih klubova i onih siromašnijih koji dolaze iz manjih država.

“Novi format Lige prvaka je malo lošiji za srednje i male klubove, ali to je još uvijek Liga prvaka. Nije elitistička, jer će u njoj igrati i mali klubovi. Bilo je pritisaka od velikih klubova koji uvijek žele više, ali i doprinose najviše u našem Fondu solidarnosti. Mogu vam reći da bilo kakva zatvorena liga, poput NBA lige, otpada. To nećemo dopustiti.”

Promjene na Euru

Otkako je Čeferin sjeo u predsjedničku stolicu u UEFA-i, na vidjelo su isplivale nove afere vezane uz nogometaše, a tzv. “Football Leaks” afera zabrinula je čelnog čovjeka europskog nogometa.

“Puno smo o tome razgovarali, to je ozbiljan problem. UEFA je nadležna ako su u pitanju klubovi koji ne plaćaju poreze. No, ako su u pitanju treneri i igrači, UEFA tu nema ingerencije. Za to su odgovorne samo pojedine države.”

Predsjednik UEFA-e također najavio da će se EURO, nakon sljedećeg izdanja 2020. godine na kojem će se utakmice igrati u čak 13 europskih država, ponovno vratiti u format s jednim ili dva domaćina, ali sa zadržavanjem formata od 24 momčadi na završnom turniru koji je prvi put viđen ove godine u Francuskoj.

“Bilo je boljih i lošijih utakmica, kao na svakom prvenstvu. Jedna Nizozemska se nije plasirala, iako su bile 24 reprezentacije. Neke manje reprezentacije poput Walesa i Islanda su igrale odlično, a i s financijske strane to je bilo jedno od najuspješnijih prvenstava. Sustav od 24 reprezentacije ne treba mijenjati”, zaključio je Čeferin te na kraju odbacio mogućnost skorog uvođenja video tehnologije kao pomoći sucima na utakmicama pod okriljem UEFA-e.