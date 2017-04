CEDEVITINI IGRAČI U NEVJERICI: ‘Pozlilo mi je kad sam vidio što se dogodilo’

U trećoj utakmici polufinalne serije doigravanja ABA lige Cedevita je u ispunjenom Domu sportova pobijedila Partizan s 87:78. Zagrepčani su tako seriju dobili s 2-1 i zasluženo su se plasirali u finale.

“Pokazali smo u večerašnjoj utakmici da smo bolja momčad od Partizana. Bolje smo odigrali u tri utakmice i zasluženo smo pobijedili. Više smo pokazali u te tri utakmice, bez obzira na nesreću koja nam se dogodila u prvoj minuti s Boatrightom i kasnije s Arapovićem. Međutim, odigrali smo za njih i u prekrasnoj atmosferi odigrali smo možda i jednu od najboljih utakmica u sezoni i to protiv odličnog protivnika, koji je isto odigrao jako dobru utakmicu”, izjavio je trener Cedevite Veljko Mršić.

Mladog Džanana Musu je Mršić spremao da bude as iz rukava.



“Jesam. Hladio sam ga da skoro pregori od nervoze i očekivao sam njegov odaziv. Već dva dana znao je da će on biti jocker na današnjoj utakmici i to se ostvarili. Sada treba raditi stalno kao što je radio u zadnja tri dana da to bude u kontinuitetu.”

Kapetan Cedevite Miro Bilan bio je sretan zbog pobjede, no žalostan zbog ozljeda Boatrighta i Arapovića.

Bilanu pozlilo

“Odmah bih čestitao svim suigračima, trenerima, stručnom stožeru, Upravi kluba i svim ljudima koji pomažu i rade s nama u prvoj ekipi. Ovo je bila jedna teška serija za nas. Mislim da smo u ove tri utakmice pokazali bolju igru i da zasluženo idemo u finale. Što se tiče današnje utakmice, mislim da smo je praktički kontrolirali od starta. Bilo je nekih situacija gdje su se oni vratili, no čak i kad su došli na -3 vidjelo se da mi imamo samopouzdanje i vjerovao sam da ćemo utakmicu privesti kraju. Posvetio bih ovu pobjedu dvojici naših igrača koji su se večeras ozlijedili i poželio bih im da se što prije vrate. Mislim da su obje ozljede jako ružne, pogotovo Markova. Ja sam bio među najbližima kad se on ozlijedio i u u tom trenutku došlo mi je slabo. Međutim, nekako smo razmišljali da je najbolje da se borimo za njih da nekako nadomjestimo taj nedostatak i drago mi je što smo uspjeli. Bila bi stvarno tragedija da smo poslije tih ozljeda još i izgubili.”

Trener Partizana Aleksandar Džikić bio je kratak.

“Mi smo radili ono što smo obećali i odlučila je majstorica. Čestitam ekipi Cedevite, vodstvu kluba i stručnom štabu. Pobijedili su i nemam što puno reći. Očito je ozljeda Boatrighta dovela do opuštanja mojih igrača jer ipak je on prvi igrač Cedevite uz Bilana.”