CEDEVITA DOZNALA SUPARNIKE U EUROKUPU: Jedno od najvećih trenerskih imena stiže u Zagreb

U Barceloni je četvrtak održan ždrijeb Eurokupa za novu sezonu.

Dvadeset i četiri momčadi uoči ždrijeba bile su svrstane u šest jakosnih skupina s po četiri momčadi, a na temelju rezultata u europskim natjecanjima u protekle tri sezone Cedevita se našla u trećoj jakosnoj skupini, zajedno s Tofašom, Hapoel Bank Yahav Jeruzalemom i Lietuvos Rytasom, objavio je klub na službenoj stranici.

U prvoj fazi Eurokupa po šest momčadi raspoređeno u četiri skupine, a po četiri najbolje momčadi u grupi plasirat će se potom u Top 16. Tu će se ponovno igrati u četiri skupine, ali s po četiri momčadi u grupi, nakon čega će se u serijama na dvije pobjede igrati četvrtfinale, polufinale i finale.

Ždrijeb je naposljetku odredio da će Cedevita u Eurokupu igrati u skupini A s Uniksom, Darussafakom, Fiat Torinom, Morabanc Andora La Vellom i Paris-Levalloisom.



Cedevitin cilj je jasan, prolazak u Top 16 fazu.

“Mi smo sigurni da ćemo to napraviti. Grupa je zbilja interesantna. Imamo dva prošlogodišnja euroligaša, Uniks iz Kazana i Darussafaku iz Istanbula. To su ekipe koje će sigurno biti atraktivne publici za gledati, a igračima za motivaciju i igru. Dobili smo i tri nova člana Eurokupa, o kojima u ovom trenutku nemamo toliko znanja. Fiat Torino je imao dobar rezultat u Italiji, ali nekih većih informacija u ovom trenutku o njima nemam. Paris je u prošlosti bi OK, ali sad ga već godinama nije bilo u Eurokupu pa je nepoznanica. Andora je za našu publiku nepoznanica, ali je to jedan od najatraktivnijih španjolskih klubova, koji je sigurno odmah ispod vodećih klubova Španjolske. Bit će zanimljivo gledati utakmice, a s druge strane to su protivnici koji nam ipak daju mogućnost da se s njima možemo boriti i daju nam šansu da prođemo dalje”, u Barceloni je izjavio direktor Cedevite Davor Užbinec.

Na skupinu Cedevite osvrnuo se i urednik službene stranice Eurolige i Eurokupa, Frank Lawlor:

“To je vrlo zanimljiva grupa jer ima klubove koji su napravili neke posebne stvari, kao što su Uniks i Darussafaka, koja ima slavnog trenera. No, tu su i dva nova kluba u Eurokupu, Torino i Andora. Tako da je to nepredvidiva skupina za Cedevitu, koja u ovom natjecanju ima mnogo iskustva.”

Darussafaka i Uniks su sigurno najatraktivniji protivnici…

“Sama Darussafaka ima nekoliko igrača koji su sigurno na nivou najboljih klubova u Europi. Dolazi David Blatt, jedno od najvećih trenerskih imena. S druge strane, Uniks je produžio Langforda, koji je jedan od najboljih bekova i s obzirom na odlazak vodećih playmakera u NBA sigurno da će biti jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u Europi”, izjavio je Užbinec.

Cedevitaje ranije Darussafaku i Uniks pobjeđivala u gostima…

Dolazak Rimca

“Pokazali smo da se možemo nositi sa svakim. Isto tako mislimo i ove godine. Oni sigurno jesu favoriti na papiru i kad se gleda njihov budžet, no to nisu ekipe s kojima se ne može igrati. Mi još nismo završili svoj roster, ali u roku od dva do tri tjedna i naša ekipa će se popuniti i bit će atraktivna i kvalitetna da možemo pobijediti i velike ekipe.”

Užbinec se osvrnuo i na dolazak Slavena Rimca u stručni stožer Cedevite:

“Stručni štab smo praktički zatvorili. Bilo nam je važno da uz Juru Zdovca imamo još jedno jako veliko ime. Slaven Rimac je zbilja poznati vrhunski bivši košarkaš i uspješan trener. Nažalost, svoj najveći uspjeh napravio je u finalu ABA lige pobijedivši Cedevitu, ali sigurno da ima dovoljno znanja i iskustva da nam pomogne ostvariti ciljeve. Jednu godinu je igrao kod nas, tako da je on starosjedioc i siguran sam da će se brzo i dobro uklopiti u klub. Veselim se suradnji s njim.”

Za Cedevitu je vrlo važno i hoće li sljedeću sezonu preseliti u Košarkaši centar Dražen Petrović.

“U ovom trenutku je najveće pitanje da završimo pregovore s Gradom Zagrebom i da dobijemo suglasnost od njih da sve utakmice sljedeće godine igramo u Dvorani Dražena Petrovića. U ovom trenutku nas najviše interesira odgovor na to pitanje, koji je jednako važan kao i roster koji ćemo imati. Samim prelaskom u Dvoranu Dražena Petrovića komoditet naših gledatelja bit će veći. Organizacija i ugođaj na utakmicama samim time bili bi puno bolji nego prije. Mi ćemo sve napraviti da se naši gledatelji i navijači ugodno osjećaju i da svakim dolaskom imaju želju da ponovo dođu na sljedeću utakmicu”, rekao je Užbinec.