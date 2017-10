CARRILLO ODLAZI IZ HAJDUKA? Trener Bijelih prokomentirao informaciju koja je uznemirila navijače

Nakon spektakularnog remija s Dinamom pred nogometašima Hajduka je kup utakmica protiv Šibenika.

Iskoristio je tu priliku trener Joan Carrillo te je prokomentirao glasine prema kojima će preuzeti klupu Mađarske. Naime, u ponedjeljak se pojavila informacija da je navodno predsjednik Mađarskog nogometnog saveza Sandor Csanyi bio u Splitu kako bi uvjerio Španjolca da napusti Hajduk i preuzme kormilo njihove odabrane vrste.

“Osobno nemam nikakvih kontakata s tim gospodinom, jedino što me zanima je Hajduk. Imam ugovor i samo me to interesira. Želim dati najbolje za momčad i naše navijače. Ponavljam, moj fokus i cilj je samo Hajduk i nisam koncentriran na druge stvari”, kazao je Carrillo.

Kako javlja Dalmatinski portal pojašnjeno je da je Csany u svečanoj loži bio kao predsjednik uprave jedne banke.



Ovim putem Carrillo je otkrio da Said i dalje ostaje u drugoj momčadi.

Slovenski stručnjak Marijan Pušnik prije godinu dana ostao je, inače, bez posla nakon ispadanja iz Kupa od gradskih rivala pa je pitanje osjeća li Španjolac pritisak uoči Šibenika.

“Trener Hajduka mora se znati nositi s pritiskom. Mislim da to dobro radim. Ne ovisi o meni hoću li biti trener i o tome ne brinem. Ovakva nagađanja mi ne koriste, kao niti momčadi. Ja ću raditi isto kao i kad smo pobijedili na Maksimiru”, poručio je Carrillo.

Utakmica sa Šibenikom na rasporedu je u srijedu u 18 sati.