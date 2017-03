ČAČIĆ SANJA O POVRATKU SRNE: ‘Prerano se oprostio. Igra vrhunski i razgovarat ćemo o tome’

Izbornik hrvatske reprezentacija Ante Čačić održao je konferenciju za novinare uoči kvalifikacijskog ogleda s Ukrajinom na kojoj se među ostalim osvrnuo i na ozljede Vedrana Ćorluke i Šime Vrsaljka.

“Ukrajinci su u jako dobrom raspoloženju po dolasku Ševčenka i drugi su na tablici bez poraza. Odlični su na krilnim pozicijama, kompaktno se brane, imaju dobru tranziciju te zaslužuju poštovanje. Međutim, Hrvatska nikada i protiv nikoga nema pravo tražiti alibi, pogotovo zato što nakon dvije godine igramo pred svojim navijačima i želimo demantirati bučnu manjinu koja govori o bojkotu i tvrdi da se hrvatsku reprezentaciju ne voli. Ja kao izbornik nigdje u Hrvatskoj nisam doživio nikakvu nelagodnost, a hrvatska reprezentacija je puno više nego što misle neki pojedinci koji vole trovati”, rekao je Čačić pa se osvrnuo na ozljede igrača.

Tko umjesto Vrsaljka?

“Vrsaljko će danas imati još jedan pregled pa ćemo doznati više o ozljedi, ali prema prvoj dijagnozi stvari nisu dobre. Nisam preoptimistačan”, poručio je Čačić te je dodao kako neće nikoga dodatno zvati.



“Imam dovoljno kvalitetnih igrača kojima namjeravam zamijeniti dva igrača koji bi sigurno igrali od prve minute”, rekao je izbornik.

“Kroz treninge ćemo doći do rješenja te ćemo vidjeti tko će zamijeniti Ćorluku i Vrsaljka. Imam nekoliko varijanti, ali moram vidjeti u kakvom su stanju igrači poslije ovog vikenda”, rekao je Čačić te je upitan planira li u budućnosti možda pozvati Darija Srnu pokaže li se Vrsaljkova ozljeda teškom.

“Mislim da u kadru imamo sve najbolje što hrvatski nogomet danas pruža. Ne razmišljam o igračima koji nisu ovdje. Sjetite se utakmice sa Španjolskom na Euru. Nemam razloga ne vjerovati tim igračima. Srna se po meni rano oprostio. I dalje igra na visokoj razini, ali o tome ćemo razgovarati poslije Ukrajine”, jasan je izbornik.

Andrijašević i Pašalić

Osvrnuo se i na činjenicu da Pašalića i Andrijaševića nema u reprezentaciji.

“Pašalić i Andrijašević dobili su pretpozive jer zaista igraju dobro, ali to ne znači da pozvani igraju lošije. Trener sam 30 godina i ne želim nikome rušiti formu, ne želim nikoga zvati samo zato da bi se zadovoljila forma i šetalo po svlačionici, a oni ne bi previše participirali. Igrače želim vraćati u njihove sredine u pravom natjecateljskom tonusu, da bismo u budućnosti svi zajedno imali koristi. Nije to previše populistički, ali s aspekta struke to je tako”, rekao je Čačić, koji je vratio Leškovića među Vatrene.

“Odluka je bila vratiti Leškovića u krug reprezentacije s obzirom da je već bio reprezentativac te jako dobro pozna svlačionicu, što je jako važno s obzirom na kratko razdoblje priprema. Lovrenu nisam zatvorio vrata, a sada nije pozvan jer nema dovoljnu minutažu i ima probleme s koljenom. Bude li zdrav i bude li igrao bit će u kombinacijama već u svibnju. Pjaca se razvija kako treba, strašno je potentan i siguran sam da će uspjeti. Radi u velikom klubu, u snažnoj konkurenciji, te igra i ispunjava sve što Allegri traži”, poručio je.

Ivan Perišić dobio je poziv iako nema pravo nastupa protiv Ukrajine.

Što je s Lovrenom?

“Za Perišićevu zamjenu ima više varijanti, a on je pozvan zato što bi bilo neozbiljno da jedan od najvažnijih igrača reprezentacije bude izvan reprezentacije sedam mjeseci, s obzirom da je zadnje okupljanje bilo u studenome, a iduće će biti u lipnju. On je dio reprezentacije, mjesto mu je uz nas i odigrat će cijelu utakmicu u Estoniji. Neću slati nove pozive, imamo dovoljno dobrih igrača koji mogu zamijeniti svu trojicu, igrače koji su pokazali da mogu odgovoriti zahtjevima reprezentacije”, pojasnio je Čačić.

Deajn Lovren ovaj put nije dobio poziv.

“Svi znaju zašto nije bio na Euru. međutim vrata mu nisu zatvorena. Sada nije pozvan je od prosinca nema dovoljnu minutažu zbog problema s koljenom. Vjerujem da će u svibnju konkurirati”, kazao je izbornik te je za kraj najavio kako će osloboditi dio igrača puta u Estoniju.

“Puno ih se bori za naslov. Sedmorica su u četvrtfinalu Lige prvaka. Oni koji su u tom položaju neće ići u Talinn”, završio je.