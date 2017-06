ČAČIĆ PROZIVA LEGENDARNOG KAPETANA: ‘Nikad nismo igrali bolje, a gdje je bio Zvone Boban? Razočarao me!’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije izrazio je razočaranje jer se na tribinama niti jedan put nije pojavio veliki Zvone.

Otkako je Hrvatska ispala s Europskog prvenstva izbornik Ante Čačić gotovo svaki dan pojašnjava razloge poraza od Portugala te ističe kako Hrvatska niti na jednom velikom natjecanju nije odigrala tako dobro kao na ovom Euru u Francuskoj. Također je na presici dan poslije utakmice s Portugalom istaknuo i kako Darijo Srna, Luka Modrić i Ivan Rakitić nisu igrali u dresu reprezentacije tako dobro kao u posljednje četiri utakmice na Euru.

Najveća satisfakcija

“Igrači su govorili umjesto mene i to mi je najveća satisfakcija”, izjavio je Čačić za Sportske novosti. Istaknuo je kako je ova reprezentacija pobjednička jer je narod stao uz nju te se veselio i plakao zajedno s njom.

“Ljudi su prepoznali naše zajedništvo. Ono je izrazito potrebno na svim razinama u ovoj zemlji. Svi smo ponosni na koji način su nas navijači podržavali, na koji način smo prezentirali tribine i teren. To je bila Hrvatska, naša domovina. To je najveća dobit. Zato sam ponosan do boli”, poručio je izbornik.

Podrška igrača

Dan poslije Eura izjavio je kako će staviti svoj ugovor na razmatranje, a u srijedu se pojavila informacija da ga želi ruski Anži. Međutim, na to je dogovorio kako razmišlja samo o Hrvatskoj.

“Igrači su na ovom Euru rekli što misle o izborniku. Na svakom treningu i utakmici. Zato neće mene nitko cijeniti po tome je li lopta mogla dva ili tri centimetra biti preciznija protiv Portugala, a s druge strane je najbolji igrač svijeta prvi put pucao po golu, a lopta se baš odbila do Quaresme. O meni su sve rekli igrači, na to sam beskrajno ponosan”, kazao je izbornik.

Prozvao Bobana

Osvrnuo se potom i da s tribina niti jednu utakmicu nije pratio legendarni kapetan Vatrenih Zvonimir Boban, što ga je posebno pogodilo.

“Gdje je bio Boban? Nije bio ni na jednoj utakmici, nije se oglasio. Razočarao me. On je sad djelatnik FIFA-e, pa zar nije mogao doći podržati reprezentaciju s kojom je osvojio broncu u toj istoj Francuskoj? Zvone, ne radi se tu o pojedincima, nego o reprezentaciji Hrvatske”, rekao je Čačić za Sportske novosti.